"Je suis content d'aller à l'école le matin" : au CLEPT de Grenoble, on aide les décrocheurs depuis 22 ans

"Je suis content d'y aller chaque matin !" : un signe fort pour Julien, qui n'avait pas mis les pieds à l'école pendant 5 ans. Il est au CLEPT (Collège Lycée Elitaire Pour Tous) depuis cette année et s'imagine désormais faire médecine. Comme lui, ils sont une centaine chaque année à intégrer le CLEPT à Grenoble, un établissement qui accompagne les décrocheurs scolaires, des jeunes déscolarisés depuis au moins six mois. Et à la différence d'autres endroits de ce genre, les élèves sont acceptés dès le collège, et pas seulement à partir de l'âge du lycée. Le CLEPT fête ses 22 ans cette année, avec, pour marquer le coup, des conférences et des rencontres avec des anciens élèves, du jeudi 24 au samedi 26 mars.

L'école, "c'était un cauchemar"

Pour Suzanne, 21 ans, le CLEPT a été salvateur. Avant, l'école pour elle, "c'était un cauchemar". "Je ne trouvais pas l'intérêt, je m'ennuyais, pour moi je perdais mon temps", raconte-t-elle. Après quelques temps sans mettre les pieds au lycée, elle décide de s'inscrire au CLEPT où elle passe trois ans. Aujourd'hui, elle a repris goût aux études puisqu'elle est inscrite en lettres modernes à l'université. Le CLEPT, "ça m'a tout apporté au moment où j'en avais besoin, scolairement ça m'a donné envie, ça m'a donné de l'espoir et même reconciliée avec la vie, et pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment ça parce qu'on a été dans des périodes difficiles où l'on broyait du noir", ajoute Suzanne.

Ça m'a tout apporté au moment où j'en avais besoin, ça m'a donné de l'espoir et même réconciliée avec la vie - Suzanne, ancienne élève du CLEPT

Un chemin que suit Julien en ce moment. Déscolarisé pendant 5 ans, le jeune homme de 22 ans explique qu'il n'a jamais vraiment aimé aller à l'école : "J'avais du mal à me sentir à l'aise avec les autres, j'avais du mal à me faire des amis". Sauf qu'après des années sans école, "j'ai fini par me sentir coincé et c'était une bonne opportunité pour reprendre ma scolarité", ajoute Julien. Désormais, Julien envisage de faire de longues études, en médecine, comme Wassim, un autre élève arrivé de Syrie il y a à peine quatre ans.

L'objectif c'est de réconcilier ces jeunes avec les adultes, avec eux-mêmes et avec l'école - Anthony Lecapre, professeur d'histoire-géographie

Retrouver l'envie d'apprendre

Ce qui compte au CLEPT, c'est la motivation. Ici, on suit des cours classiques, de sciences ou de philosophie, mais surtout on essaye de retrouver l'envie d'apprendre. Chaque élève est suivi par un tuteur, comme Anthony Lecapre, professeur d'histoire-géographie au CLEPT : "Un des objectifs, c'est de réconcilier les jeunes avec les adultes, mais aussi de réconcilier les jeunes avec eux-mêmes et de les réconcilier avec l'école", explique-t-il. Et ça marche. Julien a repris confiance en lui rapidement, "il y a une sorte de proximité avec tout le monde, on n'est pas forcément très nombreux, donc c'est beaucoup plus simple maintenant". Les élèves participent aussi beaucoup à l'oral, avec des heures de vie de classe par exemple, ce qui a beaucoup aidé aussi Naomi, 20 ans. "J'arrive mieux à m'exprimer", admet la jeune femme, "avant j'étais tout le temps en colère parce que je ne savais pas trop comment dire les trucs. On échange et on apprend qu'il y a plein de manières de penser et ça, ça m'a beaucoup aidé."