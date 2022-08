"Je suis très confiant" : Le recteur de l'académie de Nancy-Metz calme le jeu avant la rentrée

Devant la baisse du nombre d'enseignants et le recours aux contractuels sans expérience par l'Education Nationale, le recteur de la région Grand-Est Richard Laganier a présenté ce mardi la "cellule ressources humaines" de rentrée et fait part de sa confiance quant au bon déroulé de l'année scolaire.

Y-aura-t-il "un professeur devant chaque élève" à la rentrée en Lorraine ? Alors que 4 000 postes n'ont pas été pourvus aux concours enseignants selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, le recteur de l'académie de Nancy-Metz assure que la situation est semblable aux années précédentes. "Voire même meilleure que l'an passé", précise Richard Laganier, insistant que dans des domaines comme les lettres, l'anglais et les mathématiques, les postes sont bien fournis.

Une "cellule ressources humaines de rentrée"

Pour cependant peaufiner les derniers ajustements, le rectorat a lancé une "cellule ressources humaines de rentrée", composée d'une dizaine de personnes mobilisées depuis hier jusqu'à la mi-septembre. Leur mission : finaliser les dernières affectations en faisant le lien entre les besoins des chefs d'établissement d'un côté, et les enseignants sans poste pour l'instant de l'autre.

La mission de cette cellule, composée principalement d'anciens chefs d'établissement aujourd'hui à la retraite, est également d'aiguiller les "contractuels", ces enseignants non-titulaires du CAPES et sans expérience devant une classe. Pour eux qui représentent 8,7% des effectifs dans le second degré sur la région, c'est souvent un saut dans le grand bain.

Le recteur de l'académie de Nancy-Metz Richard Laganier, remerciant les personnes en charge de la "cellule ressources humaines de rentrée" © Radio France - Louis GILLES

Aider les contractuels à "gérer les classes"

Alors pour les préparer, l'Education Nationale propose trois à quatre jours de formation, afin de leur délivrer des outils qui peuvent leur manquer. "Ces contractuels ont la maîtrise de leur discipline, on en a l'assurance, assure Richard Laganier. Ce qui leur fait défaut, c'est davantage la maîtrise de la classe, la problématique autour de la posture du professeur dans son autorité et dans le processus d'évaluation et de notation. C'est ce qu'on leur apporte dans un premier temps."

Le recteur de l'académie de Nancy-Metz explique la formation-éclair des contractuels Copier

Ces quelques jours de formation, sous la supervision des inspecteurs d'académie, seront ensuite suivis d'un accompagnement tout au long de l'année scolaire, articulé sous le nom "d'école académique de formation continue". "L'enjeu pour nous, c'est que ces contractuels puissent à terme passer le concours et pleinement intégrer notre système éducatif", ajoute le recteur académique du Grand-Est.

Le recteur académique du Grand-Est Richard Laganier et la Secrétaire Générale de l'Académie de Nancy-Metz Marie-Laure Jeannin expliquent le fonctionnement de la formation pour les "contractuels" © Radio France - Louis GILLES

Rien ne me dit qu'il n'y aura pas quelques absences

Pour ces 1300 contractuels en Lorraine, c'est donc un long travail qui débute, à quelques jours seulement de débuter l'année scolaire 2022-2023. "Je ne suis pas inquiet, je suis même très confiant, rassure Richard Laganier, avant de rebondir sur les déclarations du Ministre de l'éducation nationale. Mais je ne peux pas dire qu'il y aura un enseignant devant chaque élève, car rien ne me dit qu'il n'y aura pas quelques absences au 1er septembre sur les 30 000 postes de l'académie." Les parents d'élèves sont prévenus.