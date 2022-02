"Je veux être présidente de la République", Nessma, coup de cœur du jury au 3e Défi Eloquence au Mans

Ils auraient pu se la couler douce pendant les vacances de février, mais le programme était au contraire bien chargé. 13 jeunes âgés de 14 et 15 ans et venant de quartiers "de la politique de la ville" du Mans, d'Allonnes et de Coulaines ont décidé de participer au 3e "Défi Eloquence". Avec un point d'orgue : une prestation en public au lycée Montesquieu du Mans (Sarthe) et une remise de prix.

Avant cela, il a fallu s'investir. Pendant la première semaine des vacances scolaires, notamment grâce à la MJC Ronceray et l’association l’Arbre à Plumes, ils ont suivi tous les jours des ateliers. Ils ont été accompagnés pour cerner un sujet qu'ils voulaient aborder, se sont ensuite documenté, ont écrit un texte, et ont appris à le dire en public.

Pour chaque jeune, le but est de prendre confiance en soi, d'apprendre à rassembler ses arguments pour faire entendre ses idées, savoir construire un discours et réussir à poser sa voix.

Un extrait du discours de Khadidja, 14 ans Copier

Le jour J, le stress se fait tout de même ressentir mais tous estiment avoir été bien préparés. Ils développent pendant quelques minutes un thème qui leur tient à cœur: les violences faites aux femmes, le réchauffement climatique, les maltraitances animales, la montée de l'extrémisme et le regard porté sur eux, des jeunes venant de quartiers défavorisés.

Nessma, 14 ans, élève au collège Costa Gavras en a justement a justement abordé le sujet. Voici un extrait de son discours :

"Pourquoi pense-t-on que nous sommes incapables de réaliser nos rêves ? Mon rêve est, plus tard, de devenir présidente de la République française. Oui oui vous m'avez bien comprise. Beaucoup de personnes me découragent, me disent que c'est irréalisable car je suis Française d'origine marocaine, que je vis et fréquente un collège de quartier prioritaire et qu'en plus, je suis une femme.

Mesdames et Messieurs, je m'appelle Nessma, et j'habite un quartier où il y a de la bienveillance, de la gentillesse, où on nous ouvre des portes et on se donne les moyens pour réussir et s'en sortir. Et le fait que nous soyons tous devant vous aujourd'hui est la preuve que tout cela est vrai. Alors maintenant messieurs dames, nous regardez-vous avec un œil différent ? "

Un extrait du discours de Nessma, coup de cœur du jury Copier

Chaque élève reçoit une distinction de la part du jury mais ils sont surtout fiers d'avoir pu dépasser leur peur de monter sur scène et de s'exprimer. "J'ai bégayé sur certains mots", raconte Yamila, "mais on s'habitue rapidement! Dans la vie de tous les jours ça sert, parce que prendre la parole devant un public, et surtout d'être jugé sur ce que l'on dit, ça rajoute quelque chose. On s'est aussi tous aidés, cela renforce l'esprit de solidarité", salue Yamila.

La collégienne estime elle aussi qu'en participant au défi elle a permis de prouver que "les jeunes des quartiers dits de politique de la ville peuvent réussir comme tout le monde."