"Je veux transmettre ce que j'ai compris" : un millier de nouveaux enseignants préparent la rentrée en Alsace

Plusieurs réunions de préparation et formation sont organisées pour les jeunes enseignants en Alsace.

Ils vont découvrir leur première classe avec la rentrée le 4 septembre : les nouveaux enseignants alsaciens se préparent. Plusieurs réunions sont organisées dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour mettre en confiance les 1000 nouveaux enseignants dans le 1er et le second degré.

C'est un peu moins que les années précédentes. La crise des vocations dans l'enseignement est bien là. "Je pense qu'il y a une érosion de ce qu'était le métier de professeur, et qu'il faut qu'on restaure", explique Emmanuelle Pernoux, directrice de l'école académique de la formation continue en Alsace. "Il y a aussi ce besoin d'être accompagné par rapport à des élèves qui évoluent."

Un désir de transmettre

Pas de crise de la vocation pour les jeunes enseignants présents lors de la réunion de formation et de préparation du 31 aout à Strasbourg. Grégory évoque un désir de transmettre. "J'aime bien réussir à faire comprendre ce que moi-même j'ai compris."

Certains sont sereins avant de commencer à travailler avec leur classe dès la rentrée, grâce notamment à des heures d'enseignement pendant leur formation. D'autres sont plus stressés, comme Emilie. "J'espère être à la hauteur de ce qu'on me demande par rapport aux collègues. Je me demande aussi comment vont réagir les élèves."

Dans l'ensemble, les nouveaux enseignants alsaciens sont impatients de faire connaissance avec leurs élèves. De leur côté les enfants attendent de voir la tête de la nouvelle maitresse.