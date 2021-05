Le premier ministre et le ministre de l'éducation nationale seront en visite au lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie Emmanuel Héré de Laxou ce lundi matin. Une visite à l'occasion de la rentrée en présentiel en demi-jauge pour les lycéens.

Jean Castex et Jean-Michel Blanquer en visite au lycée Héré de Laxou ce lundi

Jean Castex et Jean-Michel Blanquer échangeront avec les élèves du lycée Héré

Une visite pour le retour en présentiel des lycéens. Le premier ministre Jean Castex et le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer seront en visite à Laxou ce lundi 3 mai au lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie Emmanuel Héré.

Un temps d'échange est prévu avec les élèves, selon Laurent Garcia le maire de Laxou et député Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés de la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle.

Rentrée en présentiel pour les lycéens et les collégiens

Dans tout le pays, du côté des lycées ce sera une rentrée en demi-jauge avec une alternance de classe en présentiel et à distance. Pour les collégiens, retour également en présentiel, sauf pour les 3e et 4e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie, qui eux seront en demi-jauge.

Le gouvernement a promis également la commande de 64 millions d'auto-tests pour les plus de 15 ans.