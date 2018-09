Marseille, France

En ce lundi 3 septembre, où 76.000 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles marseillaises, Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille a lui fait sa rentrée sur France Bleu Provence.

Les millions d'euros économisés serviront à la rénovation des écoles

Alors que l'opposition demande à Jean-Claude Gaudin de rendre aux Marseillais l'argent économisé grâce au retour de la semaine à quatre jours, le maire de Marseille explique que cette argent va servir à la rénovation des écoles : "Cette année nous avons consacré 40 millions d'euros sur les travaux et nous avons un plan "école avenir" qui constitue un investissement sans précédent. Parmi les 34 établissements qui seront rénovés, 28 datent des années 1970, ils seront tous reconstruits et six nouveaux groupes scolaires seront créés en 2025. Au total c'est un budget de 231 millions d'euros pour l'action éducative." Et le maire d'ajouter : "Alors l'opposition et monsieur Benoît Payan n'ont pas à s’inquiéter : l'argent sera bien utilisé."

Quelle succession pour Jean-Claude Gaudin ?

Jean-Claude Gaudin a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales. Et même si pour l'instant il n'a pas désigné son dauphin ou sa dauphine, il continue à dire beaucoup de bien de Martine Vassal, la présidente du département des Bouche-du-Rhône : "Elle donne des sommes considérables à la ville de Marseille donc oui je la remercie comme je remercie la Région quand je reçois de l'argent. Mais bon pour l'heure je suis toujours le maire et j'envoie comme message à tous mes amis politiques : pour me remplacer, il va falloir encore travailler", lance t-il.