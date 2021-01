Jean-Marc Huart, recteur de l'académie Nancy-Metz : "nous nous adapterons"

Jean-Marc Huart et Jean Michel Blanquer en juin 2019

Alors que la campagne de dépistage du Coronavirus dans les établissements scolaires s'intensifie en Lorraine, le Recteur de l'académie Nancy-Metz, Jean-Marc Huart a fait le point sur France Bleu Lorraine sur la situation dans les écoles de l'académie et sur les mesures que pourrait annoncer le gouvernement dans les prochains jours.

Les tests de dépistage dans les établissements

"140 établissements de l'académie seront concernés, d'ici aux vacances de février par la campagne de test. Et on a un principe de réaction quand cela le nécessite. _C'est un moyen de prévention. Cela permet de stopper la contamination quand il y a un cas positif_."

à lire aussi Coronavirus : le dépistage des élèves s'intensifie dans les établissements scolaires de Moselle

Circulation du virus

"Nous avons des chiffres que nous publions chaque semaine avec l'Agence régionale de santé qui restent globalement faibles dans les établissements scolaires. _Ils ne sont pas des lieux de transmission du virus_, sinon nous aurions eu une explosion des contamination depuis septembre, ce qui n'est pas le cas. "

à lire aussi Coronavirus : 64 établissements scolaires fermés en France, nombre le plus élevé depuis septembre

Cantines : le lieu sensible

"Les mesures sont en place depuis septembre. Le nouveau protocole rappelle simplement qu'il ne doit pas y avoir de brassage entre les élèves qui ne sont pas de la même classe. Cela fonctionne très bien et il y a une responsabilité collective assumée. Au collège de Morhange par exemple, quatre services ont été mis en place, les choses sont rodées. "

Aménager les vacances d'hiver ?

"On a, depuis le début de la crise sanitaire, préparé différents scénarios. _Concernant les vacances d'hiver, je ne sais pas quelles décisions seront prises. Nous nous adapterons_. L'enseignement à distance s'est fait de manière complète pendant le premier confinement, puis de manière hybride, par alternance. dans les lycées depuis le mois de novembre."

à lire aussi Coronavirus : le gouvernement réfléchit à un allongement des vacances de février

Refermer les écoles ?

"Nous sommes l'un des pays d'Europe qui a maintenu les écoles ouvertes le plus longtemps possible, parce que nous avons jugé que fermer les écoles aurait des conséquences plus grave. Nous avons limité le décrochage. Après, les mesures sont toujours adaptées à la situation sanitaire."