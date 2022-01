Jean-Michel Blanquer a annoncé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles depuis Ibiza

Le ministre de l'Education se trouvait en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé au Parisien/Aujourd'hui en France le nouveau -et controversé- protocole sanitaire pour les écoles, à la veille de la rentrée de janvier. L'information, révélée par Mediapart, alimente un peu plus la colère des syndicats et personnels de l'éducation nationale, qui avaient déjà peu apprécié que ce protocole soit annoncé la veille de la rentrée, dans la presse et qui plus est dans un article payant.

Plusieurs syndicats appellent à une nouvelle grève des enseignants ce jeudi 20 janvier. Tous demandent des mesures plus précises et un véritable plan d'urgence pour les aider à faire face à la pandémie du Covid-19 à l'école et aux protocoles sanitaires.

"Ce n’est pas parce qu’il n’était pas là qu’il n’était pas au travail, qu’il n’était pas connecté et loin de ce qu’il se passait", assure le cabinet du ministre. Olivier Faure, Premier Secrétaire du PS, demande la démission de Jean-Michel Blanquer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ça va forcément creuser encore plus le fossé qui existait déjà entre le ministre et ses personnels", regrette la co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU, Guislaine David, sur franceinfo. "C'est vraiment le symbole qui est terrible, détaille-t-elle. Imaginez que les directeurs et directrices d'école et les enseignants étaient dans l'angoisse et la difficulté le dimanche pour appliquer un protocole le lendemain, qu'ils ont appris par la presse. Il y a vraiment un décalage ici entre ce que représente Ibiza et ce que vivaient les collègues au quotidien en cette veille de rentrée."