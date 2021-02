Jean-Michel Blanquer à la rencontre des lycéens ligériens pour promouvoir le SNU

Opération séduction ce lundi pour le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer et la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse Sarah El Haïry. Ils ont rencontré des élèves du lycée polyvalent de Nort-sur-Erdre, pour les encourager à s'inscrire au Service national universel (SNU).

"Ni l'armée, ni l'école, ni la colo". Voilà comment Sarah El Haïry présente le Service national universel. Devant les lycéens ligériens de Nort-Sur-Erdre, ce lundi 15 février, la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer sont en campagne pour séduire un maximum de jeunes. Objectif : recruter 25.000 volontaires de 15 à 17 ans pour participer au SNU. Les inscriptions, ouvertes depuis un mois, se clôturent le 21 avril.

Favoriser l'engagement

"Le SNU m'a redonné confiance en moi", témoigne Matéo, en uniforme bleu marine. Il fait partie des six jeunes sélectionnés pour partager leur expérience. Capucine est aussi présente : elle était à Avignon, au moment de la canicule en 2019. 25 jeunes engagés dans le Service national universel avaient alors fait un malaise. "Il y avait eu quelques contraintes climatiques", admet l'adolescente. Le rappel de cette anecdote, qui avait défrayé la chronique, provoque les rires gênés des ministres. "C'est l'occasion de s'épanouir, de vivre à plusieurs, d'apprendre des choses et qui contribuent à l'intégration dans notre pays, et dans l'engagement pour la France", plaide Jean-Michel Blanquer.

"Qui veut rejoindre l'aventure ?" demande alors Sarah El Haïry à la fin de la présentation. Quelques mains se lèvent dans la salle. Tess en fait partie. "Déjà l'année dernière j'avais eu envie de m'inscrire, vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'aimerais bien faire une mission d'intérêt général dans le social." Le SNU, en revanche, ce sera sans Clara. "On dirait qu'ils font de la propagande. Et puis lever le drapeau, chanter la Marseillaise, ça rappelle la Chine communiste."

Six jeunes du Service national universel partagent leurs expériences. © Radio France - Marie Roussel

La Loire-Atlantique fait partie des départements pilotes depuis la mise en place du SNU, en 2019. En plus du centre de Guérande, deux nouveaux sites ouvrent cette année, à Saint-Aignan-Grandlieu et La Turballe.