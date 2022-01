Jean-Michel Blanquer annonce de nouvelles mesures après la grève des enseignants

La réunion a duré plus de trois heures au ministère de l'Éducation nationale. Après une journée de grève largement suivie, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ont reçu hier soir les syndicats.

Recrutement, masques et report des évaluations

Jean-Michel Blanquer a annoncé le recrutement de 3.300 contractuels pour remplacer les enseignants, assistants d'éducation et personnels administratifs absents et le recours aux listes complémentaires, c'est-à-dire aux candidats qui ont eu le concours mais n'ont pas été recrutés, une demande de longue date des syndicats. Cinq millions de masques FFP2 seront mis à disposition pour les enseignants de maternelle sur demande et des masques chirurgicaux seront distribués à partir du début de la semaine prochaine pour les personnels de l'éducation.

Les évaluations des CP, qui devaient débuter la semaine prochaine, sont reportées. Quant aux épreuves de spécialités du bac, qui normalement ont lieu en mars, le ministre a indiqué qu'il allait "faire une analyse là encore avec les organisations représentatives" pour "voir s'il est opportun d'avoir un report de ces épreuves de mars vers le mois de juin".

Dans les écoles maternelles et élémentaires, 38,5% des enseignants étaient en grève hier selon le ministère. Le SNUipp-FSU avait évoqué 75% de grévistes. Dans les collèges et lycées, 62% des enseignants ont cessé le travail, selon le Snes-FSU et même 80% chez les AED (assistants d'éducation) et les surveillants. De son côté, le ministère a fait état de moins d'un quart (24%) d'enseignants grévistes dans le secondaire. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 77.500 personnes sont descendues dans les rues.

Une réunion intersyndicale est prévue ce vendredi à 17h pour décider de la suite à donner au mouvement. Une nouvelle journée de mobilisation pourrait être annoncée dans les semaines à venir.