Jean-Michel Blanquer annonce une hausse des salaires des professeurs de 300 euros en moyenne en 2020

Le ministre de l'Éducation a annoncé, ce mercredi soir sur BFMTV, que le salaire des professeurs augmenterait en moyenne de 300 euros en 2020. Il a aussi annoncé que la prime destinée aux enseignants qui travaillent dans les zones les plus sensibles allait passer de 1.000 à 2.000 euros par an.

A quelques jours de la rentrée scolaire, l'exécutif veut jouer l'apaisement. Le ministre de l'Éducation a annoncé, ce mercredi soir sur BFMTV, que le salaire des professeurs augmenterait de 300 euros en moyenne en 2020. Jean-Michel Blanquer a expliqué que le gouvernement allait mettre en place les accords passés sous le précédent gouvernement, qui n'avaient pas été budgétés. Il a aussi annoncé que la prime allouée aux professeurs qui travaillent en REP+, les réseaux d'éducation prioritaires renforcés, allait passer de 1.000 à 2.000 euros par an.

"300 euros pour tout le monde en moyenne en 2020"

"Concrètement, c'est sous ce gouvernement que des augmentations de salaire vont avoir lieu : c'est-à-dire 300 euros pour tout le monde en moyenne en 2020", a annoncé le ministre. Il s'est félicité d'avoir réussi à financer les décisions prises par le précédent gouvernement, mais qui n'avaient pas été budgétées.

Une prime de 2.000 euros par an en REP+

Le ministre a également annoncé que la prime allouée aux professeurs qui travaillent les zones les plus sensibles allait passer de 1.000 à 2.000 euros. "En réseau d'éducation prioritaire renforcé, dans des zones plus difficiles, nous passons d'une prime de 1.000 euros l'année dernière à une prime de 2.000 euros, ce qui s'ajoute aux 2.500 déjà existants, c'est donc très significatif", ça représente "4.500 euros par an pour 50..000 personnes", a-t-il détaillé. Jean-Michel Blanquer a indiqué que "depuis le début", il reconnaissait la "nécessité de l'augmentation de la rémunération" des enseignants.