Jean-Michel Blanquer attendu à Dijon ce lundi 17 mai

Encore une visite ministérielle à Dijon. Jean-Michel Blanquer et Barbara Pompili sont attendus dans la capitale bourguignonne ce lundi 17 mai. Le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Transition écologique viennent parler éducation et développement durable.

Les deux ministres se rendront d'abord à l'école maternelle Lamartine à Dijon pour échanger avec des élèves de CM1 et CM2 sensibilisés aux enjeux environnementaux. Jean-Michel Blanquer et Barbara Pompili se rendront ensuite au lycée hôtelier Le Castel, particulièrement investi dans l’éducation au développement durable.

L'après-midi, dans le cadre de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le ministre de l'éducation nationale se rendra au lycée Charles de Gaulle, pour échanger avec les membres du club LGBTQI+ créé au sein de l’établissement.

Troisième déplacement à Dijon

C'est la troisième fois que Jean-Michel Blanquer est en déplacement à Dijon en tant que ministre de l'Éducation nationale. En mars 2018, il s'était rendu au lycée Carnot pour aborder le problème du harcèlement scolaire. Quelques mois plus tard, le ministre était revenu à Dijon sur le thème du dispositif "Devoirs faits."