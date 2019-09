"Jean-Michel Blanquer cherche à mettre un coup de pression aux professeurs grévistes"

Carhaix-Plouguer, France

Le retrait sur salaire se fera sur les mois de septembre, octobre et novembre, d'après les déclarations de Jean-Michel Blanquer, ce lundi. Environ 2 000 professeurs sont concernés, ce qui représente 1% des 200 000 correcteurs, d'après le ministre de l'Éducation nationale.

"Un coup de pression sur les professeurs"

Gildas Grimault, professeur de SES au lycée Diwan à Carhaix, fait partie de ces grévistes. Et il n'apprécie pas la communication du ministre. "J'ai l'impression qu'il cherche à remettre le sujet sur la table pour faire un coup de pression sur les professeurs. Pourtant il dit qu'il cherche l'apaisement et l'échange ... Je n'ai entendu aucun professeur qui refusait qu'on lui retire des jours de salaires après avoir fait grève. Au contraire, _des caisses de grève ont même été constituées pour soutenir les grévistes_".

"On m'a retiré une seule journée de salaire"

Et le professeur finistérien aurait aimé que le ministre soit plus précis, au moment de la grève, au sujet du montant de ce retrait de salaire. "Il avait dit que si un enseignant ne rendait pas les notes en temps voulu, on lui retirera 15 jours de salaire. Ce qui était complètement impossible ! Moi, j'ai juste fait grève une journée, et il m'a été retiré une seule journée de salaire, et non pas 15 jours. _Le ministre avait dit des mensonges_" estime Gildas Grimault.