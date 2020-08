Jean-Michel Blanquer en Mayenne pour la rentrée des profs : "il ne manquera pas d'enseignants"

Le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, n'a pas choisi le lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Château-Gontier-sur-Mayenne par hasard pour participer à la rentrée des professeurs .

"Je suis ici pour honorer l'enseignement professionnel, c'est une des mes principales priorités. Ma première priorité c'est le primaire, lire, écrire, compter, respecter autrui. On doit donner ça à tous nos enfants pour qu'ils prennent un bon départ dans la vie. Ma deuxième priorité c'est l'enseignement professionnel et ça se voit bien ici en Mayenne. Les lycées pro sont très dynamiques car ils participent à la force de l'apprentissage et ce en dépit de la crise sanitaire et de la crise économique et sociale que nous traversons. Souligner l'importance de l'enseignement professionnel, c'est souligner notre capacité de résilience au service de nos élèves et de l'ensemble de la société" a-t-il déclaré.

Jean-Michel Blanquer a assuré que la rentrée a été bien préparée et que "normalement il ne manquera pas d'enseignants dans les classes" ce mardi, le grand jour de retour à l'école pour 12 millions de jeunes Français. "Je n'ai pas d'inquiétude sur ce point d'autant plus qu'on a des moyens de remplacement pour les professeurs, parce qu'ils ont été définis comme vulnérables par leur médecins, ne pourront pas être là" a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Education National a échangé avec une quarantaine de professeurs mayennais et a tenté de les rassurer sur le protocole sanitaire mis en place pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Si des cas positifs sont constatés dans une école, la décision d'une éventuelle fermeture de l'établissement sera alors prise par les autorités sanitaires avec les Préfets et les recteurs.

Jean-Michel Blanquer lors de sa visite dans un lycée professionnel de Château-Gontier-sur-Mayenne © Radio France

Jean-Michel Blanquer a enfin salué la gestion de la crise sanitaire en Mayenne, département où la circulation du virus a été particulièrement active au début de l'été : "c'est un modèle de ce qu'il faut faire en matière de tests, de respect des gestes barrières et en matière de civisme".