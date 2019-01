Jean-Michel Blanquer le ministre de l'Education nationale est arrivé en Dordogne

Thiviers, France

Jean-Michel Blanquer est arrivé en Dordogne. Le ministre de l'Education nationale a entamé sa visite par le pôle cuir de Thiviers, entouré des président du conseil régional Alain Rousset et du conseil départemental Germinal Peiro, du préfet et des quatre députés Jacqueline Dubois, Jean-Pierre Cubertafon, Michel Delpon et Philippe Chassaing.

Prou:mouvoir l'enseignement professionnel

En réponse au président de la Région, Alain Rousset, qui a exposé sa volonté d'intégrer "le maximum de campus des métiers dans nos territoires", le ministre a salué la réussite collective du pôle cuir de Thiviers : "C'est ici que nous lancerons notre campagne de promotion de l'enseignement professionnel" a déclaré Jean-Michel Blanquer.