"Jean-Michel Blanquer ment aux français" dénonce le premier syndicat d'enseignants du 1er degré en Touraine

Les crèches, écoles, collèges, lycées, et universités sont fermées à partir du lundi 16 mars, jusqu'à nouvel ordre. C'est l'annonce la plus marquante d'Emmanuel Macron hier soir, dans le cadre du plan de lutte contre le coronavirus. Le premier syndicat des enseignants du 1er degré en Indre-et-Loire, le Snui-pp37 a réagi dans une lettre ouverte. "Étant considéré que les enfants sont plus sujets que les adultes à être des porteurs sains, il semble pertinent de fermer les établissements scolaires" écrit d'abord le syndicat. La suite est moins consensuelle. "Cette mesure aurait sans doute due être prise plus tôt et en informant et préparant les personnels des écoles. Nous apprenons au même rythme que la population les mesures mises en place" poursuit le Snui-pp.

Des conditions d’amateurisme et de manque d’anticipation

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer assure dans les médias que "tout est prêt pour assurer la continuité pédagogique". Selon le Snui-pp37, "il ment ouvertement aux français. Rien n’est prêt et personne, dans les écoles, ne sait ce qu’il ou elle devra faire à partir de la semaine prochaine". Selon le syndicat, la "continuité pédagogique, censée être prête pour tous, ne fonctionnera pas pour plusieurs raisons". Le Snui-pp37 évoque l'impréparation, les inégalités scolaires, ou encore la fracture numérique.