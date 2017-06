Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, veut "autoriser à nouveau le redoublement" dès la rentrée

Retour en grâce pour le redoublement, qui doit être "autorisé de nouveau" selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Depuis 2015, redoubler était devenu une option très rare, sous l'inflexion du précédent gouvernement.

"Il n'est pas normal d'interdire le redoublement", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale dans un entretien au journal Aujourd'hui en France/Le Parisien ce jeudi. Jean-Michel Blanquer entend réhabiliter cette possibilité de rester une année supplémentaire dans la même classe dès l'année scolaire 2017/2018.

Une situation "absurde"

La priorité du successeur de Najat Vallaud-Belkacem est de "faire en sorte que tous les élèves sortent du primaire en sachant lire, écrire et compter, et en respectant autrui", et rétablir la possibilité de redoubler va dans ce sens selon Jean-Michel Blanquer. "Il y a quelque chose d’absurde à laisser passer de classe en classe des élèves accumulant les retards. La première des réponses réside dans l’accompagnement tout au long de l’année et dans les stages de soutien que nous créons. Mais, le redoublement doit rester possible quand c’est dans l’intérêt de l’élève, et dans des cas qui doivent rester rares", estime le ministre.

Depuis la rentrée 2015, suite à un décret gouvernemental, le redoublement n'était plus possible que dans deux cas précis : pour des élèves ayant été absents longtemps pour raisons personnelles (et à condition que les parents soient d'accord), ou bien à la demande des parents si après la 3e ou la 2nde leur enfant ne pouvait accéder à la filière souhaitée.

Pas touche aux programmes, mais peut-être aux vacances

Jean-Michel Blanquer balaie plusieurs autres sujets dans cet entretien. "On ne changera pas les programmes, ni à l’école ni au collège, pour la bonne raison qu’ils viennent de l’être", promet-il. "Nous ne voulons pas emmener les professeurs, les familles et l’ensemble du système dans des zigzags épuisants. Mais nous serons attentifs à certains points. Par exemple, en français, il faut faire primer le bon sens. Le vocabulaire et la grammaire sont des piliers de la maîtrise de la langue et ces mots-là doivent retrouver leur place dans la vie quotidienne des écoliers", ajoute le ministre. Et pour cela, le ministre souligne l'importance selon lui des devoirs à la maison.

Oui, il faut des devoirs, y compris en primaire" - Jean-Michel Blanquer

En revanche, il envisage de modifier les périodes de vacances, et notamment les grandes vacances qui "sont souvent un moment de déperdition des acquis", "pour les élèves de milieux les plus défavorisés". Jean-Michel Blanquer annonce dès cette année du soutien gratuit pour les élèves qui vont entrer en 6e, fin août.

Des chorales dans toutes les écoles ?

Il fait aussi de la musique une priorité, et veux créer des chorales dans toutes les écoles et collèges, encourager les pratiques instrumentales et les concerts, et même dès cette année "faire la rentrée en musique" en mobilisant les élèves ou des orchestres extérieurs. "L’idée est de montrer que la rentrée est un jour à vivre non pas avec inquiétude mais avec joie et confiance", argumente Jean-Michel Blanquer.