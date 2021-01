Jean-Michel Blanquer se rendra à Châteauroux ce jeudi

Le ministre de l'Education accompagnera la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne à l'occasion d'une visite dans les anciens locaux de l'Afpa de Châteauroux, convertis en centre d'accueil pour jeunes décrocheurs scolaires.

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer se joint à la visite de la ministre du Travail ce jeudi 14 janvier, confirmant une information de nos confrères de la Nouvelle République.

Les deux ministres attendus dans l'ancien site de l'Afpa ce jeudi. Il visiteront le "village jeunes", une structure devant accueillir des jeunes en situation de décrochage scolaire. Son installation dans les anciens locaux de l'Afpa avaient été annoncés en septembre dernier. C'est l'un des quatre premiers sites nationaux du genre à ouvrir et l'un des plus importants : plus de 150 jeunes devraient y être accueillis.

Jean-Michel Blanquer, le Premier ministre Jean Castex et la secrétaire d'Etat chargée des questions de handicap Sophie Cluzel était venus en septembre assister à la rentrée de l'école Louis de Frontenac de Châteauroux.