Nouvelles épreuves du bac, copies numérisées : le DASEN de l'Indre fait le point

C'est le dernier jour de stress pour les lycéens de terminale, pour l'instant. Ils passent leur deuxième et dernière épreuve de spécialité du baccalauréat. L'occasion de faire le point avec le directeur académique des services de l'Éducation nationale dans l'Indre.

Depuis mercredi et jusqu'à ce vendredi, les lycéens de terminale planchent sur leurs épreuves de spécialité. C'est une première pour ce baccalauréat nouvelle formule. Des épreuves issues de la réforme du bac en 2019, qui avaient été repoussées de mars à mai en raison de l'épidémie de Covid.

"Rappelons le cadre global de ce nouveau bac : 40% de contrôle continu, 60% d'épreuves terminales, et ces épreuves de spécialité font partie de ces épreuves terminales, indique Jean-Paul Obellianne, directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) dans l'Indre. Les élèves ont choisi trois spécialités en classe de première, et ils en gardent deux en terminale. Elles ont un coefficient 16 (pour chaque épreuve), donc 32 sur 100".

"Ils ont aussi passé la français, à l'oral et à l'écrit, l'an dernier, poursuit-il. Et puis ils auront l'épreuve de philosophie le 15 juin, et le grand oral à la fin du mois de juin".

Jean-Paul Obellianne, DASEN de l'Indre © Radio France - Gaëlle Fontenit

Comme l'an dernier, les copies sont numérisées pour les corrections. "C'est numérisé au sein de l'établissement, ça permet de répartir ensuite les copies selon les correcteurs, de façon numérique et à distance, indique Jean-Paul Obellianne. Ça permet de sécuriser l'ensemble des opérations de correction, d'éviter la circulation de copies dans toute l'académie, comme on pouvait le voir traditionnellement depuis plusieurs années".