"Jeu de la virgule" : le principal du collège Font d'Aurumy à Fuveau appelle les parents à la vigilance

C'est un nouveau jeu dangereux dans nos cours d'école : le "jeu de la virgule". Le principe ? Secouer la tête d'un camarade de gauche à droite, par surprise et de façon assez violente. Certains même se filment et postent ensuite les vidéos sur les réseaux sociaux. Le phénomène inquiète parents et proviseurs. Certains enfants ont eu de graves blessures aux cervicales à cause de ce jeu. Alors, au collège Font d'Aurumy à Fuveau, le principal Philippe Benoît-Lizon a décidé d'envoyer un mail aux parents pour les alerter.

ⓘ Publicité

"J'ai appelé à la vigilance l'ensemble des personnels du collège"

Le mail a été envoyé mardi 3 octobre, dans la soirée, à tous les parents d'élèves du collège. Dans ce courrier, Philippe Benoit-Lizon, le principal, "en appelle à la vigilance de tous" avant d'assurer aux parents "la mobilisation du collège pour garantir la sérénité au sein de l'établissement." Le principal invite également les parents à surveiller l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants car c'est sur ces plateformes que sont relayées les vidéos du "jeu de la virgule."

Les parents rassurés

"Je trouve que c'est une très bonne idée que l'établissement fasse de la prévention, explique Sandra, dont le fils est en classe de 5ème au collège Font d'Aurumy. Sans ce mail, je n'aurais jamais su ce qu'était ce jeu de la virgule. J'ai pris mon fils entre quatre yeux pour lui dire de ne jamais faire ça et de prévenir un surveillant si jamais il en était victime." Corinne, une autre maman, fait elle partie des parents qui ont donné l'alerte. "Mon fils est rentré un soir en pleurs. Des camarades lui ont secoué la tête violemment. Je demande à la direction de plus surveiller et sanctionner les élèves."

Des jeunes, qui ont compris la leçon

Lorsque l'on pose la question devant le collège, les jeunes sont nombreux à répondre d'un hochement de tête. Oui, ils ont déjà joué à ce jeu. "Je m'amusais à secouer la tête de mes amis, par surprise mais c'était trop violent", reconnaît Thibaut, en classe de 3ème. "Quand j'ai vu à la télévision que ça pouvait provoquer des fractures des cervicales, j'ai tout de suite arrêté." A côté de lui, son ami Dimitri baisse le regard. Lui, a déjà été victime de ce jeu dangereux. "Mes copains attrapaient ma tête et la secouait de gauche à droite. Ca me faisait un peu mal, je l'avoue."

En plus du mail envoyé aux parents, l'établissement a décidé de durcir les sanctions si un élève est surpris en train de jouer à ce jeu. Il risque désormais l'exclusion, pour quelques jours.