Jeux olympiques : un avant-goût des JO dans les écoles avec la semaine olympique et paralympique

À deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024 et à quelques jours des JO d'hiver de Pékin, une semaine olympique et paralympique est organisée dans les écoles du 24 au 29 janvier. Les valeurs de l'olympisme sont inculquées. Exemple dans l'école "Les Frontailles" à Saint-Pierre d'Albigny en Savoie.

L'excellence, le respect et l'amitié. Ces trois mots, valeurs de l'olympisme, résonnent dans la salle de classe de l'école "Les Frontailles" à Saint-Pierre d'Albigny en Savoie. Ils sortent de la bouche de Pierre Mathieux, ambassadeur de la semaine olympique et paralympique dans l'académie de Grenoble. Depuis lundi et jusqu'à ce samedi, le sport s'invite dans les établissement scolaires à travers cette semaine spéciale pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et inculquer les valeurs de l'olympisme.

Sensibiliser au handicap

L'ambassadeur détaille les valeurs une à une. "L'excellence car l'objectif est de ramener le titre olympique", "le respect car quelque soit nos origines, notre couleur de peau, nos opinons politiques, on se doit de respecter l'autre", et "l'amitié car les Jeux sont un moment de paix, tout le monde doit concourir dans la fraternité". Les enfants écoutent, posent des questions et retiennent. "L'amitié c'est quand on est soudé, l'excellence quand on est fort", raconte une élève. Pendant les 45 minutes d'intervention, l'accent est aussi mis sur le sport pour les personnes en situation de handicap.

L'ambassadeur de la semaine olympique et paralympique fait défiler au tableau des images pour évoquer les JO avec les enfants. © Radio France - François Ventéjou

Les enfants sont ensuite invités dans une autre salle pour se mettre dans la peau des athlètes handisports. Ils s'essaient par exemple au cécifoot. "Il y a une guide et un malvoyant donc on apprend le partage et l'entraide", explique Emmanuel Prieur, délégué départemental de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, mobilisé pendant cette semaine spéciale.

30 minutes de sport par jour

Cette année, l'invité de la semaine olympique et paralympique est Thomas Pesquet. L'astronaute français encourage tous les enfants à pratiquer 30 minutes d'acticité physique par jour.