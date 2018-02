Metz, France

Une première liste des ouvertures et fermetures de classes doit être publiée ce mardi. Quelle est la tendance cette année en Moselle ?

"Vous avez peut-être l’impression que l’on se répète mais la situation est extrêmement tendue. D’année en année, c’est de plus en plus complexe pour les écoles, pour les conditions d’apprentissage et là, cette année avec le dédoublement des CP en REP et des CE1 en REP+, il nous faudra quatre-vingts postes dans le département et la Moselle n’a obtenu que vingt postes donc il reste soixante postes à trouver. Il faudrait aussi, une vingtaine de postes pour améliorer les conditions de remplacement et la formation continue. Il faudrait également répondre à la hausse démographique dans les écoles […] donc vous imaginez bien qu’avec vingt postes de dotation positive, il va bien falloir trouver les moyens quelque part" explique Joëlle Noller.

Qui sont les gagnants, qui sont les perdants ?

"Les grands perdants se sont l’ensemble des équipes et des écoles qui ont une fermeture de classe. Une fermeture de classe en maternelle, c’est aussi la disparition d’une ATSEM qui pouvait être partagée sur plusieurs classes, un personnel qui ne retrouvera pas forcément un nouvel emploi sur une petite commune. Cela veut dire aussi des effectifs plus importants après la fermeture de cette classe. Cela veut dire aussi que l’on remet en cause la scolarisation des moins de trois ans quand on parle de la maternelle ou l’inclusion de tous les élèves, le "tous capables" qu’on aimerait avoir en cœur de métier. Là, si on est à une moyenne de vingt-cinq, accueillir deux ou trois élèves d’ULIS, plus d’autres élèves, ça devient très compliqué si on veut réellement réussir notre métier" poursuit la secrétaire départementale du SNUIPP en Moselle.

Des communes plus touchées que d’autres par les fermetures de classes ?

"C’est également réparti, au vu du grand nombre de fermetures annoncées et nous espérons que le niveau sera revu très largement à la baisse. Une fois de plus, il y a des mesures qui concernent les petites écoles, des classes uniques, des RPI qui doivent se développer ou des petites écoles de deux ou trois classes qui sont impactées. Il y a aussi beaucoup de fermetures de classes en zone urbaine ou sur des moyennes et grandes écoles" précise Joëlle Noller.

Deuxième rentrée des classes pour le ministre Jean-Michel Blanquer cette année. Quel changement par rapport aux gouvernements précédents ?

"Le fil rouge c’est que chaque gouvernement, chaque ministère veut imposer sa marque de fabrique, sa façon de faire. Donc on balaie d’un revers de la main ce qui a été mis en place. La scolarisation des moins de trois ans par exemple, on en entend plus parler. Les « plus de maîtres que de classes » disparaissent au fur et à mesure du dédoublement des classes. Et puis, on n’a pas de continuité, on a juste des périodes de ruptures et là, on est quand même dans un gouvernement qui marque une très grande rigidité. On revient très fortement sur la liberté pédagogique" déplore Joëlle Noller.

Un contexte tendu, le statut des fonctionnaires remis en cause

"Oui dans un contexte où on avait déjà beaucoup de problèmes de recrutement et pour attirer des enseignants, beaucoup d’enseignants se posent la question pour changer de métier. On nous annonce maintenant que le service public est remis en cause, qu’on appelle à des départs volontaires. On remet aussi en cause les représentations syndicales, le statut des fonctionnaires, l’annualisation des services… donc ça fait quand même un contexte très noir pour le service public" regrette la secrétaire départementale du SNUIPP en Moselle.