Jogging recommandé, papier toilette personnel, etc : les drôles de recommandations des écoles d'Indre-et-Loire

Les écoles d'Indre-et-Loire qui vont rouvrir leurs portes ce mardi ont mis au point des protocoles sanitaires stricts pour tenter d'éviter le plus possible toute contamination entre élèves et personnels. Des protocoles qui peuvent parfois surprendre quand on les lit dans le détail.

C’est un chemin qu’ils n’ont plus emprunté depuis deux mois maintenant, celui de l’école est aujourd’hui repris par certains petits tourangeaux ! Si la grande majorité des écoles du département rouvrent ce 12 mai, dixit la préfète d’Indre-et-Loire, ces établissements ne vont pourtant pas accueillir tous les niveaux pour l’instant et tous les élèves ne vont pas non plus y être présents.

Pour ceux qui le seront, les protocoles sanitaires ont été communiqués aux familles depuis déjà quelques jours, sur la base d’un protocole plus général mis au point par le rectorat. Et il semble que certains dispositifs soient plus détaillés, beaucoup plus détaillés que d’autres.

Du simple réconfort désormais impossible dans une école de Tours Centre

Comme dans cette école de Tours Centre, par exemple, où les consignes sont particulièrement claires, voire glaçantes. A son arrivée, l’enfant devra aller s’asseoir dans un espace délimité par terre, tel une croix, puis suivre un trajet prédéfini à une place qui lui sera attribuée pour la journée, et qu’il ne pourra quitter que sur autorisation de l’adulte.

Il devra être vêtu de façon à ne pas avoir besoin d’aide, jogging et baskets à scratchs est-il précisé. L’équipe enseignante ne pourra pas s’en approcher, que ce soit pour une aide au travail, une aide matérielle ou encore du simple réconfort.

Un vêtement à poche pour y glisser du papier toilette dans une autre école de Tours Nord

Dans une autre école, à Tours Nord maintenant, il est précisé que l’un des vêtements de l’enfant devra comporter une poche pour y glisser quelques feuilles de papier en vue d’un passage aux toilettes. Il est aussi indiqué que les enfants ne pourront pas jouer avec leurs camarades lors des récréations.

Dans les deux établissements d’ailleurs, le protocole se termine par cet avertissement, un élève qui ne respecterait pas toutes ces règles ne pourra plus être accueilli.

Dans ces établissements, comme dans la plupart des autres écoles du département d’ailleurs, il y a aussi ces règles générales. Des entrées et des sorties échelonnées, et à des endroits différents si possibles, de manière à ce que le moins de monde possible se croise. Des coins jeux qui ne seront plus accessibles dans les salles de classe. Une prise de température de l’enfant le matin. Une douche obligatoire le soir. Et bien sûr, des désinfections très régulières des poignées de porte, des interrupteurs ou encore des sanitaires tout au long de la journée.