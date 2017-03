A Joigny dans l'Yonne, des élèves du collège Jules Verne ont ouvert une boutique dans le centre ville

Durant toute cette semaine, des élèves de 3ème de l’établissement d'enseignement adapté de Joigny, l'EREA, tiennent la boutique "mystère" rue Cortel . Ce projet scolaire leur a permis de collecter des vêtements et des livres qu'ils revendent dans un local prêté par la mairie de Joigny

Cette boutique fait partie des projets proposés à ses élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, afin de les orienter vers une formation professionnelle.

Mais avant de mettre en vente les vêtements qui ont été collecté , ils ont découvert les métiers de la blanchisserie. Delphine Monnette est leur professeur. "Nous avons récupéré le linge. nous l'avons entretenu, plié. Ils se sont beaucoup investis. Au début c'était compliqué avec les cours théoriques sur la vente. Mais une fois qu'ils ont eu les vêtements en main, c'est devenu plus facile."

"J'accueille les clients, je leur demande ce qu'ils cherchent"

Des vêtements , mais aussi des livres et des objets confectionnés par des élèves de 4ème ont été placés sur des cintres et des étagères . Ils sont vendus entre cinquante centimes et deux euros pièce. Cindy prend son rôle de vendeuse très au sérieux . Au service des clients. "Je les accueille, je leur demande ce qu'ils cherchent. Après je les suis un peu partout . Par exemple pour décrocher les vêtements accrochés sur l'escalier. Sans moi ils n'y arrivent pas."

Des élèves de 3eme du collège d'enseignement adapté Jules Verne ont collecté des vêtements et des livres qu'ils revendent dans un local prêté par la mairie de Joigny. Le reportage de Damien Robine. Partager le son sur : Copier

Une expérience que Marie une autre élève juge très enrichissante. "On rencontre des gens, on arrive des fois à créer des liens. On vend des affaires, on vend des accessoires. Moi j'aime bien."

"J'ai trouvé une petite robe sympa et pas chère. Deux euros."

Des vêtements vendus entre 0,50 et 2 euros © Radio France

Et depuis le début de la semaine, les clients répondent présents. Et ils n'hésitent pas à féliciter les élèves pour l'agencement de la boutique. "Je trouve que la boutique est bien arrangée, avec goût. Elles ont bien travaillé, elles méritent que l'on vienne voir ce qu'elles proposent. Il y a plein de choses effectivement. Des livres, des vêtements. C'est très intéressant."

Quant à Sylvia, une autre cliente, elle a trouvé son bonheur."Une petite robe, sympa. Et pas chère, deux euros. Je conseille aux gens de venir jeter un coup d’œil."

L'argent récupéré sera reversé au bénéfice du foyer socio-éducatif de l'EREA (Établissement Régional d'Enseignement Adapté) de Joigny.

La boutique "mystère" est ouverte tous les après midi, rue Cortel à Joigny, de 14h à 16h30 jusqu'à vendredi.