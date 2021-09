Joigny mise sur le numérique pour aider les jeunes à trouver un emploi

Pour aider les jeunes demandeurs d'emplois du jovinien, la ville de Joigny en partenariat avec le groupe INCO Academy, pole emploi et la mission locale a proposé une formation à trente cinq jeunes pour leur faire découvrir les métiers du numérique.

Une formation gratuite pendant cinq semaines pour ensuite pouvoir se spécialiser dans la formation qui les intéressent. Alexis, 22 ans, a fait une fac de musicologie et a découvert grâce à cette formation de nouveaux centre d'intérêts. "J'aime apprendre et le monde de l'informatique apporte beaucoup de nouveaux métiers. J'ai découvert des professions que je ne connaissais pas. Je me suis dit que si cela pouvait être l'occasion de me découvrir une passion pour l'une d'elles. Ou au moins confirmer des acquis c'était déjà ça". Raola, 27 ans a obtenu son diplôme d'ingénieur des matériaux au Maroc et vient aussi de terminer la formation. Cette auxerroise va maintenant se spécialiser en marketing digital. "Au début je voulais seulement approfondir mes connaissances en informatique. J'ai suivi les cours et j'ai découvert le marketing digital. Cela m'a permis de trouver ma voie et de renforcer mes connaissances dans ce domaine. Maintenant je vais voir si je peux trouver du travail".

Le maire de Joigny, Nicolas Soret se félicite du succès de ces formations vers les métiers du numérique. Il annonce que d'autres suivront. "On ne s'arrêtera pas là, nous continueront sur des métiers de demain qui recrutent. Nous allons proposer, toujours avec INCO Academy, des formations sur des métiers de la santé, du développement durable, de l'agriculture qui embauchent. Aujourd'hui, on peut imaginer que des jeunes du jovinien mais aussi de tout le nord de l'Yonne seront intéressés".

Une nouvelle session vient d'ailleurs de commencer : Dix-sept jeunes viennent d'entamer une formation pour acquérir les compétences techniques et pratiques du marketing digital pendant trois mois.