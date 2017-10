Joigny : le petit-déjeuner du lundi matin, un rituel à l'école Jules-Verne

C'est le repas le plus important de la journée, et malgré cela, on est encore trop nombreux à faire l'impasse dessus : le petit-déjeuner. Pourtant, manger le matin permet d'être en meilleure forme et plus concentré. A Joigny, l'EREA Jules-Verne a décidé de se saisir du problème.

"Un chocolat chaud, un yaourt, une poire, un bol de lait avec des céréales, du Nutella et une brioche !" Quand on leur demande ce qu'ils ont choisi ce matin, les 120 collégiens et lycéens de l'EREA (établissement régional d'enseignement adapté) Jules-Verne ont tous une réponse différente en bouche. Et pour cause : chaque lundi matin, ils ont droit à un petit-déjeuner varié et copieux. Et si aujourd'hui, tout le monde mange au moins un petit quelque chose, c'est loin d'être une habitude pour ces jeunes.

"Ils n'ont pas le temps ou l'envie de manger le matin"

"Beaucoup de nos élèves sont internes, ils habitent loin - Avallon, Tonnerre... Et donc, le lundi matin, ils se lèvent tôt et n'ont pas le temps de manger, ou pas envie. Or, ce jour-là, j'avais systématiquement beaucoup de passages à l'infirmerie pour des maux de tête, de ventre, de l'hypoglycémie", explique Karima Zerry, l'infirmière scolaire de l'établissement. "Donc on s'est posé la question : comment résoudre ce problème du petit-déjeuner ?"

En concertation avec le personnel de l'école, décision est prise, courant mai 2017, de lancer ces petit-déjeuners de manière expérimentale chaque lundi, en retour de week-end. C'est totalement gratuit, et un créneau horaire spécial d'environ 30 minutes y est dédié. "Mais c'est variable", précise Séverine Nicollet, enseignante de sciences et de français. "L'idée, ce n'est pas de se presser, au contraire !" Tout est pensé pour faire du petit-déjeuner une habitude agréable. D'ailleurs, tout le monde mange ensemble, profs et élèves à la même table.

Un moment convivial entre élèves et enseignants

"C'est déjà pour leur montrer le bon exemple ; ils voient ce qu'on met sur nos plateaux, s'ils ne savent pas quoi manger, ça leur donne une idée", indique l'enseignante. Mais pas que : "C'est aussi un moment où on peut discuter plus librement avec les élèves, ils nous parlent de leur week-end, de leurs histoires de coeur... On sort un peu du cadre des cours, c'est sympathique."

Au self, on peut se resservir autant de fois qu'on le souhaite © Radio France - DR

Ce rituel du petit-déjeuner n'a rien d'anecdotique : en classe, assure la professeure, les résultats sont bien visibles. "Ca se voit, ils sont plus concentrés, moins fatigués le matin. Ils n'ont plus le coup de barre de la fin de matinée, et on les entend moins se plaindre d'avoir faim dès 10 heures du matin." Et c'est tout à fait normal, explique la diététicienne Claire Delbeau, qui travaille conjointement avec l'école à l'élaboration de ces repas. "A leur âge surtout, les adolescents ont besoin d'un maximum de vitamines, de calcium, de minéraux. Le petit-déjeuner apporte tous ces éléments essentiels. Si on ne le prend pas, le cerveau n'aura pas assez de sucre pour carburer toute la matinée et donc, on risque l'hypoglycémie, la baisse de concentration, les maux de tête."

"Au petit-déjeuner, tout est permis !"

Et question menu ? Le mot d'ordre, c'est la variété avant tout. "Il y a des céréales, des boissons diverses, mais on amène aussi de la charcuterie, des oeufs durs, des laitages, de la brioche... L'idée, c'est de leur faire comprendre que le matin, tout est permis." Tout, vraiment ? "Oui ! Le corps brûle de l'énergie toute la journée, donc on peut manger à peu près ce que l'on veut, en quantité raisonnable bien sûr. L'idéal, c'est de manger moins calorique au fur et à mesure de la journée pour s'assurer d'un sommeil léger et d'une bonne digestion."

En somme : on mange bien au petit-déjeuner, et plus léger ensuite. En tout cas, l'expérience porte ses fruits pour l'EREA de Joigny : comparé à l'année dernière, les passages à l'infirmerie du lundi matin ont diminué de 70%.