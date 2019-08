Joigny : une colonie de vacances sur les chapeaux de roues

Joigny, France

Ils sont une douzaine chaque semaine à prendre leurs quartiers dans un camp à Joigny (Yonne), juste à côté d'une piste de karting. Tous les matins, ces jeunes de 12 à 15 ans parfois issus de quartiers difficiles ont une séance de pilotage d'une demi-heure sur des engins qui filent à 70 kilomètres/heures. Grace au Karting, ces garçons apprennent le pilotage mais aussi à obéir aux règles.

Ces séances de « kart », débutent immanquablement par un petit Briefing de Maxime Dare, le commissaire de Piste de Made in Kart : « je leur apprends à gérer les trajectoires et je leur rappelle les consignes de sécurité » explique-t-il, «surtout le respect entre pilotes».

A la fin du séjour, les apprentis pilotes participent à un "Grand Prix" avec podium et médailles © Radio France - Thierry Boulant

Des sensations jouissives

Sur le circuit, il y a beaucoup de chose à maîtriser. Yacine, 13 ans qui vient de Vaux-Sur-Seine dans les Yvelines en a conscience et il détaille : «il faut doser l’accélérateur, la glisse du « Kart », le freinage, c’est tout un système à comprendre » Il reconnait aussi qu’au début on se fait quelques frayeurs, mais quel plaisir et quelle sensation, quand on dépasse ses craintes : « au tout début », raconte jacques, 15 ans , qui habite la seine et Marne, « ça fait très très peur, mais quand on commence à maîtriser tous les paramètres, c’est Jouissif ! ».

Un permis à point pour bien se comporter sur le circuit

On peut jouir de cette sensation de vitesse au ras du sol , mais tout dérapage, avec les règles, est interdit. Pour calmer tout le monde, un système efficace a été mis en place : « Ils sont très bien encadrés mais ils ont aussi un permis à Points", explique Léo Turpin un des animateurs « quand ils font une sortie de route ou une manœuvre dangereuse, ils perdent un point et au bout de six, ils ont une séance de karting en moins."

Une leçon de bonne conduite

Les pilotes peuvent aussi regagner leurs points en désherbant la piste ou en aidant à ranger les karts et les plots. « C’est une bonne leçon de vie» se félicite la directrice de cette colonie Audrey Mingotau «il faut qu’ils respectent les règles sinon il n’y a plus d’activité, alors forcément ça les apaise un petit peu, ça change leur comportement et leur mentalité ».

Les Jeunes sont hébergés dans des tentes à coté du circuit à Joigny. Sur le camps, ils participent aussi l'aprés-midi à des séances de Paintball © Radio France - Thierry Boulant

pendant leur séjour, on leur propose aussi l’après-midi du Paintball. Cette activité permet cette fois-ci à ces ados de développer l’esprit d’équipe et la notion de stratégie.

Il faut compter 781 euros la semaine pour cette colonie à Joigny proposée par "Vacances pour tous".