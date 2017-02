Joseph Joffo discute avec des collégiens à Saint-Cyr-sur-Loire

L'auteur d'« Un sac de billes » a répondu aux questions des collégiens de Saint-Cyr-sur-Loire et de Joué-lès-Tours ce lundi après-midi. Une rencontre au cours de laquelle Joseph Joffo est revenu sur son histoire, celle d'un enfant juif poursuivi par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale.

C'est à l'Escale, le centre culturel de Saint-Cyr-Sur-Loire, qu'une centaine de collégiens ont pu rencontrer l'auteur d'« Un sac de billes », un livre autobiographique publié en 1973. "J'avais le choix entre aller chez le psy ou écrire, j'ai choisi écrire", plaisante Joseph Joffo, 85 ans, assis sur la scène devant les collégiens de Saint-Cyr-Sur-Loire et de Joué-lès-Tours.

« Un sac de billes » a été adapté par Christian Dugay et le film est sorti mi-janvier au cinéma. Ensemble, les élèves ont assisté à la séance avant de poser leur question. Joseph Joffo, lui, a dû sortir de la salle avant d'y revenir, pendant le générique : "En revoyant le film je me suis retrouvé d'un seul coup en culotte courte. J'ai revécu tout ce que qu'ai vécu, j'ai subi à nouveau l'interrogatoire que vous avez vu... Il a fallu que je me lève, ça m'était insupportable."

"Réconciliation"

« Un sac de billes » retrace l'histoire de Joseph Joffo et de son frère, fuyant les nazis et la Gestapo pendant la Seconde Guerre Mondiale. Leur père, lui, a été déporté à Auschwitz où il a été tué. Si les élèves ont étudié le livre en classe (et vu, donc, le film à l'Escale), rencontrer le petit garçon de l'histoire c'est autre chose : "De voir une personne devant soit qui a survécu à cette guerre là...", dit un élève. "C'est à travers des romans et des œuvres d'art qu'on comprend à quel point c'était difficile", explique une autre. Joseph Joffo, lui, n'a voulu faire passer qu'un seul message : "Tout est possible. Alors merci, mesdames et messieurs les profs de Français, qui font étudier le « Sac de billes » qui prêche pour la réconciliation entre les hommes et les femmes de bonne volonté."