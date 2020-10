Joué-lès-Tours : des vacances apprenantes pour 40 collégiens de L'Arche du Lude

40 élèves du collège L'Arche du Lude à Joué-lès-Tours participent au dispositif des vacances apprenantes. Au programme : soutien scolaire et activités sportives et culturelles.

Apprendre le matin et s'amuser l'après-midi. C'est la promesse des vacances apprenantes auxquelles participent 40 élèves du collège L'Arche du Lude, à Joué-lès-Tours. Pendant ces vacances de la Toussaint, ils alternent entre soutien scolaire et activités sportives et culturelles.

Ce mercredi après-midi, ils sont une quinzaine à avoir choisi l'atelier théâtre, dirigé par une comédienne de la compagnie PihPoh. Les autres collégiens se défoulent au gymnase, avec une partie de handball. "Ça me fait plaisir de voir mes amis pendant les vacances", se réjouit Tricie. Pour Marcellin, les vacances apprenantes sont aussi une bonne manière de ne pas s'ennuyer : "Autant venir au collège et travailler, plutôt que de rester sans rien faire pendant deux semaines".

Des élèves en difficulté

Ce dispositif "Ecole ouverte" permet également de répondre à de réels besoins et d'éviter le décrochage scolaire. "On est dans un collège d'éducation prioritaire. Tous les enfants n'ont pas forcément la possibilité de partir en vacances", indique Kerim Belhadj, conseiller principal d'éducation à L'Arche du Lude. _"On a surtout des élèves qui ont pris beaucoup de retard et ont été en difficulté à la rentrée_. Nos élèves de 6e, en particulier, arrivent dans un environnement nouveau, en ayant eu une partie de leur année précédente perdue".

C'est un bénéfice pour tout le reste de l'année - Kerim Belhadj, CPE au collège L'Arche du Lude

Le matin, les collégiens bénéficient, par groupes de cinq, de soutien scolaire dans les matières principales (français, maths, histoire-géographie, anglais). L'après-midi, ils se répartissent entre le théâtre, le sport et l'accrobranche. "Les enfants qui viennent construisent un rapport différent à l'école. Il y a de l'envie. Et de voir qu'ils ont de plus en plus envie, c'est un bénéfice pour tout le reste de l'année", se félicite Kerim Belhadj.

La préfète de l'Indre-et-Loire, Marie Lajus, a rencontré les collégiens jocondiens ce mercredi 21 octobre. © Radio France - Chloé Martin

"C'est important de faire travailler ensemble le monde scolaire avec tous les partenaires éducatifs, en créant une vraie continuité éducative pour ces enfants", ajoute Marie Lajus, préfète d'Indre-et-Loire, venue rendre visite au collège. Dans le département, 400 élèves du primaire au lycée participent ainsi à ces vacances apprenantes.