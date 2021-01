Joué-lès-Tours : l'école maternelle du Morier fermée jeudi 28 et vendredi 29 janvier

La municipalité de Joué-lès-Tours a décidé de fermer l'école jeudi et vendredi en accord avec l'Agence régionale de santé et la direction académique. Dix agents municipaux de l'école sont confinés chez eux après un cas positif.

L'école maternelle du Morier de Joué-lès-Tours sera fermée ce jeudi 28 janvier et vendredi 29 janvier. Un nouveau cas positif au Covid-19 a été détecté parmi le personnel municipal. Dix agents municipaux de l’école sont dans l’obligation de rester chez eux en qualité de cas contact et de prévoir un test. La municipalité ne pouvant pas les remplacer et malgré la disponibilité de certains enseignants, il a été choisi de fermer l’école maternelle Morier jeudi 28 et vendredi 29 janvier.

Seul un accueil minimum par des enseignants sera possible pour des enfants de personnels prioritaires (soignants et personnel médical, force de sécurité) mais sans possibilité d’accueil périscolaire et de restauration. L’école devrait ouvrir à nouveau ses portes le 1er février.