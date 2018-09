Ce lundi matin, les parents d'élèves de l'école des Clefs de Thônes dans les Aravis ont manifesté leur opposition à la fermeture d'une classe, et leur inquiétude pour les conditions d'apprentissage de leurs enfants. La directrice académique est saisie. Réponse définitive mercredi.

L'école des clefs ne compte plus que 3 classes pour 7 niveaux et 79 élèves

Thônes, France

A chaque rentrée ses couacs et contestations!

A thônes en Haute-Savoie, les parents d'élèves de l'école des clefs sont mobilisés contre la fermeture d'une des quatre classes de leur hameau des Aravis.

En signe de protestation, certains parents n'ont pas envoyé leur enfant en classe -

Ce lundi matin, les familles ont manifesté leur mécontentement, et leur inquiétude devant la grille de l'école, et auprès de l'inspectrice de secteur et d'un élu de la commune présents sur place.

79 enfants répartis dans 3 classes pour 7 niveaux, c'est une dégradation certaine et inévitable des conditions d'apprentissage, surtout pour les élèves en difficulté. A l'école des clefs, 13 enfants font ou doivent faire l'objet d'un accompagnement personnalisé.

"Un CP à 26 élèves, et à double niveau, on est loin du dédoublement dont bénéficient certaines écoles..." Laurence Froment, déléguée des parents d'élèves Copier

Le cas de l'école des clefs, comme celui des autres établissements du département de Haute-Savoie où demeure une incertitude de fermeture ou ouverture de classe, sera tranché ce mercredi 5 septembre.