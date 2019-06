Jour J pour les candidats au Baccalauréat

Corse, France

Le Baccalauréat reste l'aboutissement d'un long parcours dans le système scolaire avant d'entamer, ou pas, des études supérieures. L'année dernière, la Corse avait obtenu de bons résultats avec 79.8% de réussite. Et cette année encore, les candidats insulaires seront nombreux.

Quelques chiffres

Au total ils seront 2764 à tenter de décrocher le précieux sésame toute filière confondue. C'est 18 de plus que l'année dernière. Les filières générales sont les plus représentées notamment avec les séries scientifiques et économiques. Ils seront 636 pour les filières technologiques, un peu moins à passer le baccalauréat professionnel. Il n'y a pas d'âge pour passer le bac, et cette année le plus jeune candidat a 16 ans, le plus vieux 47. Au total, 17 centres d'examen sont dispatchés à travers la Corse et ils seront près de 500 à corriger les copies. Les dernières épreuves du baccalauréat se dérouleront lundi prochain, le 24 juin pour une publication des résultats le vendredi 5 juillet à 10h00.

Publication des résultats le vendredi 5 juillet à 10h00 © Radio France - France Bleu

Les sujets de Philosophie par série

Série L

Est-il possible d’échapper au temps ?

A quoi bon expliquer une œuvre d’art ?

+ Un texte de Hegel sur les lois issu des "Principes de la philosophie du droit".

Série ES

La morale est-elle la meilleure des politiques ?

Le travail divise-t-il les hommes ?

+ Un texte de Leibniz issu des "Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes".

Série S

La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ?

Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à la liberté ?

+ Un texte de Freud sur la science issu de "L'avenir d'une illusion".

Série technologique

Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur ?

Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?

+ Un texte de Montaigne sur la connaissance issu des "Essais".

Un baccalauréat sous tensions

Un appel à la grève de la surveillance au niveau national a été lancé par certains syndicats enseignants ce lundi. Ils s'opposent à la réforme du baccalauréat qui doit entrer en vigueur en 2021.

Cet appel à la grève ne devrait pas être suivi en Corse © Maxppp - maxppp

Cet appel à la grève ne devrait pas être suivi en Corse, c'est en tous cas l'avis d'un représentant local du syndicat national des enseignements du second degré. C'est pourtant lui qui en est à l'origine. Des consultations en interne ont eu lieu ces derniers temps auprès des enseignants et une grande partie seraient en désaccord avec la méthode. Le bac c'est le point d'orgue du lycée, ce pourquoi tout le monde travaille. Peu sont donc prêts à prendre le risque de tout faire tomber par terre. Le dernier appel à la grève un jour de bac date d'ailleurs de 2003. Beaucoup de mouvements sociaux dans l’enseignement ont pourtant eu lieu depuis. "Nous ne sommes pas particulièrement inquiets mais nous sommes vigilants" déclare pour sa part Julie Benetti la rectrice. Des mesures préventives sont prises par l'Académie de Corse, le nombre de surveillants réservistes a par exemple été augmenté. Le risque pour que les épreuves soient perturbées chez nous est donc quasi nul.