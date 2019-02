Journée "collège mort" à Montbard

Dijon, France

On a compté peu d'élève en cours ce jeudi au collège Louis Pasteur à Montbard. A l'appel de la FCPE, les parents d'élèves étaient invités à ne pas envoyer leurs enfants en classe. Motif : le rectorat prévoit à la rentrée prochaine de supprimer trois classes d'enseignement général (6ème, 5ème et 4ème) et deux classes de SEGPA, des classes réservées aux enfants en grandes difficultés.

Rassemblés devant les grilles du collège, des enseignants se montrent solidaires du mouvement : "il n'est pas normal de fermer autant de classes d'un coup," regrette Sara Taillandier, professeur en histoire-géographie. "Certes, c'est vrai qu'il y a une baisse des effectifs, mais est-ce que ça justifie de supprimer deux classes de _SEGPA_, deux classes pour les élèves en difficultés. Ils ont le droit d'être dans des classes à affectif réduit (8 élèves), d'autant que ces élèves sont souvent issus de milieux défavorisés. En supprimant deux classes de SEGPA, on va regrouper les 6ème et 5ème dans une classe, et les 4ème et 3ème dans une autre. Les effectifs vont passer à plus de 10 élèves," ajoute l'enseignante.

Une partie des enseignants du collège Louis Pasteur devant la grille de l'établissement © Radio France - Stéphane Parry

Des effectifs en baisse

Pour justifier la suppression de cinq classes, le rectorat annonce une baisse des effectifs à la rentrée de septembre 2019. Actuellement, le collège Louis Pasteur de Montbard compte 362 élèves. A la prochaine rentrée, les effectifs estimés seront de 330 élèves, soit une baisse de 32 élèves. "Actuellement, on tourne avec 21 élèves en moyenne par classe. En supprimant, trois classes, la moyenne devrait grimper à 25, voire 27 dans certaines classes," affirme Ludovic Georges, représentant des parents d'élèves (FCPE) à Montard.

"En tant que papa, je suis très satisfait de l'enseignement qui est donné à ma fille. Elle travaille bien. Quand elle a besoin d'aide, les professeurs sont présents. Je m'entends très bien avec l'équipe administrative, avec la direction. On sait très bien que si les effectifs augmentent, ce sont les élèves en difficultés qui en feront les frais," regrette Ludovic Georges.

Ludovic Georges, représentant des parents d'élèves (FCPE) © Radio France - Stéphane Parry

"Il y a toujours des élèves qui partent en cours d'année, et d'autres qui arrivent" - Une enseignante du collège Louis-Pasteur à Montbard

Dans les couloirs quasi déserts du collège Louis Pasteur, la principale ne souhaite pas s'exprimer au micro de France Bleu Bourgogne. Au contraire des professeurs présents qui assurent leurs cours presque normalement : "j'ai eu deux élèves sur un cours, ce matin," note Charles Cordier, professeur en mathématiques.

"Ce n'est pas la première fois. Avec la neige, on a déjà connu ce genre de situation. On s'adapte," ironise l'enseignant. "Quand on aura à gérer 27 élèves en classe, ça risque de poser des problèmes d'ordre matériel. Dans certaine classe, on manque tout simplement de place." Une de ses collègues regrette que le couperet tombe brutalement : "j'ai toujours vu des élèves partir en cours d'année, d'autres arriver." Une manifestation avec les parents était prévue ce jeudi en fin d'après-midi dans le centre ville de Montbard.