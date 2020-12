Journée d'action nationale à appel d'une intersyndicale et du collectif des "Facs et labos en lutte"

Mouvement de grève national ce jeudi dans les universités, les organismes et laboratoires de recherche et appel a manifester de la part de l'Unef et des émanations étudiantes-universitaires de la CGT, Solidaires , Sud et FSU . Tous réclament l'abandon de la loi de programmation de la recherche.