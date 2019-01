Journée de grève dans l’éducation nationale ce jeudi à l'appel de plusieurs organisations syndicales lycéennes

Les syndicats CGT Éduc’action, le SNES, le SNEP, le SNUEP, le SNETAP ou encore la FSU - Sud Éducation et les syndicats lycéens, l'UNL et la FIDL demandent notamment un moratoire sur la réforme du bac et du lycée.

Avignon

Les revendications sont larges comprenant le retrait de la réforme des lycées, de celle du baccalauréat et de Parcoursup, l’abandon du projet de service national universel, l’arrêt des suppressions de postes, l’augmentation des salaires. Également dénoncée la volonté du ministre de l’Éducation de porter à deux le nombre d'heures supplémentaires obligatoires.

Des manifestations ont été organisées dans toutes les grandes villes. A Marseille ils étaient une centaine d’enseignants à défiler tandis qu’à Avignon devant la Direction Académique de Vaucluse qui avait tiré ses grilles, plus d’une trentaine d’enseignants se sont rassemblés.

Des enseignants qui se sentent dépossédés de leurs moyens d'enseigner Copier

La réforme du lycée doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine pour les élèves de classe de Première. Elle supprime les filières (Littéraire, Economique et Social et Scientifique), remplacées par un choix de spécialités. Dans deux ans, un nouveau bac sera mis en place, avec des épreuves écrites de fin d'année réduites, un grand oral et des évaluations tout au long de l'année.

Les organisations représentatives protestent également contre les 2.650 suppressions de postes en collège et lycée, alors que les effectifs d'élèves augmentent à la rentrée prochaine. Le ministre de l’Éducation Nationale déclare lui vouloir donner la priorité au primaire et assure que les suppressions de postes seront compensées par une hausse des heures supplémentaires effectuées par les enseignants.