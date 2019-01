Journée de grève dans les collèges et les lycées ce jeudi

L’intersyndicale du second degré qui regroupe les principaux syndicats des collèges et lycées organise une journée de grève ce jeudi avec les deux organisations lycéennes UNL et FIDL et le syndicat étudiant UNEF.

La colère gronde dans les collèges et les lycées. Une journée de grève et de manifestation est organisée ce jeudi par l'intersyndicale du second degré qui regroupe les principaux syndicats des collèges et lycées.

A Paris, la manifestation des enseignants et des lycéens partira à 14h00 devant le jardin du Luxembourg et se rendra au ministère de l'Education nationale.

Deux organisations lycéennes UNL et FIDL et le syndicat étudiant UNEF se mobilisent. Ils protestent contre, entre autre, les suppressions de postes dans le second degré pour la rentrée prochaine, la réforme du lycée, Parcoursup et le projet de service national universel.

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé que ces suppressions de postes seront compensées par plus d'heures supplémentaires, ce qui ne plait pas du tout aux enseignants.

Les établissements découvrent aussi en ce moment ce que l'on appelle la Dotation horaire globale pour la rentrée prochaine c'est-à-dire le nombre d'heures accordées par le rectorat pour tous les enseignements. Ces heures sont en baisse en raison des suppressions de postes.