La CGT Éduc'Action et le SNUEP.FSU appelaient les professeurs des lycées professionnels à la grève ce jeudi, pour protester contre le projet de réforme de la voie professionnelle du ministre Jean-Michel Blanquer. Ils s'inquiètent de la diminution des heures de cours et les suppressions d'emplois.

Rassemblement ce jeudi 27 septembre 2018 devant le Rectorat de Dijon, à l'appel des syndicats CGT Edu'action et du SNUEP/FSU.

Journée de grève pour les professeurs des lycées professionnels dans l'Académie de Dijon, ce jeudi 27 septembre 2018. Plusieurs syndicats appelaient à débrayer pour dénoncer le projet de réforme de la voie professionnelle du ministre Jean-Michel Blanquer.

Un appel relayé par les syndicats CGT Éduc'action et SNUEP-FSU dans l'Académie de Dijon, avec un rassemblement à Dijon devant le Rectorat.

" On s'achemine vers un projet démantèlement des lycées professionnels" explique Julien Raillard, co-secrétaire départemental de la CGT Educ'action 21, "avec un vaste plan social pour les enseignants puisque d'ici 2021, près de 3500 postes devraient disparaître."

Autre inquiétude : moins d’heures de cours

Car ce projet c'est aussi moins d'heures de cours pour les élèves, et "des enseignants qui faisaient des cours de Français de l'Histoire ou des Mathématiques, et qui vont se retrouver à faire davantage d'accompagnement personnalisé, ce qui ne correspond à leur formation disciplinaire de base" précise Julien Raillard.

Journée de mobilisation ce jeudi 27 septembre à Dijon comme ailleurs en France contre le projet de réforme de la voie professionnelle. © Radio France - Stéphanie Perenon

Parmi les autres mesures du projet de réforme, il y a la volonté de mélanger des apprentis et des lycéens dans une même classe. Ce qui pose un vrai problème aux syndicats comme à celui de Sandrine Bernard, elle est professeure de Français et d'Histoire-Géographie au Lycée Simone Veil à Dijon et co-secrétaire académique du SNUEP-FSU.

A Montbard on expérimente déjà la mixité apprentis-élèves

Rémy Heyte est proviseur du lycée professionnel Eugène-Guillaume à Montbard, son établissement expérimente depuis 2015, les Unité de Formation par l'Apprentissage (UFA). L'un des points clés du projet de réforme du ministre et pour lui cela va, au contraire, dans le bon sens.

L'Académie de Dijon compte 10 500 élèves (dans le public) en filière professionnelle. Ils sont 3100 en Côte-d'or et 3600 en Saône et Loire pour 1300 professeurs dans 56 établissements.

