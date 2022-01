A Clermont-Ferrand, le centre culturel Jules-Isaac rend hommage aux victimes de l'Holocauste

Le temps est au recueillement ce jeudi matin au centre culturel Jules-Isaac, dans le centre-ville clermontois. Pour cette journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, élus et citoyens se sont donnés rendez-vous dans l'ancienne synagogue.

On sème des graines, on espère que dans le futur elles vont fleurir et amener la Paix entre nous", Sabino Moustacchis, président et fondateur du centre culturel Jules-Isaac

Sabino Moustacchis, président et fondateur du centre culturel a rappelé que cette date a été choisie car le 27 janvier 1945 le camp d'Auschwitz-Birkenau, où un million de juifs ont trouvé la mort, était libéré. Il voit dans cette date l'occasion de persévérer dans les actions pédagogiques du centre envers le public et les scolaires : "On sème des graines, on espère que dans le futur elles vont fleurir et amener la Paix entre nous". Présent à la cérémonie, le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi a mis en garde contre le climat actuel, et ses polémiques nauséabondes : "Les mots précèdent toujours les actes les plus barbares".

Au premier rang, Odile Collet, 98 ans, n'aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Cette ancienne étudiante en droit à Clermont-Ferrand a vécu la rafle du 25 novembre 1943. Ce jour-là, plusieurs de ces camarades sont arrêtés. Plus de cent personnes seront déportés à la suite de cette rafle.

A l'étage du centre culturel, une exposition revient sur la vie d'Arlette Lévy-Andersen. © Radio France - Pierre Frasiak

Après la cérémonie, les visiteurs ont pu découvrir une exposition retraçant la vie d'Arlette Lévy-Andersen, étudiante à Clermont-Ferrand raflée le 25 novembre 1943. Elle connaîtra l'horreur d'Auschwitz-Birkenau de janvier 1944 jusqu'à la libération du camp. Aujourd'hui, Arlette Lévy-Andersen vit au Danemark.