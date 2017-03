Journée de réflexion à Saint-Étienne pour une meilleure éducation au numérique à l'école

Le lycée Claude Fauriel a accueilli ce jeudi un certain nombre de conférences et débats destinés à aider les établissements à comprendre l'enjeu de l'éducation au numérique et aux images pour les élèves.

Une journée de réflexion pour les établissements scolaires étaient organisée au Lycée Claude Fauriel ce jeudi. De 9 heures à 16h30, les conférences et débats se sont succédés dans l’amphithéâtre du lycée sur le thème de l'éducation au numérique et le rapport aux images à l'école. Objectif : donner aux personnels des établissements les clefs de compréhension de certains usages problématiques du type théories du complot ou dérives sectaires.

Les élèves n'étaient pas conviés, le but était surtout de s'adresser à ceux qui encadrent les jeunes pour leur faire prendre conscience par exemple de la violence de certaines images.

"On a un gros travail à faire sur l'éducation à l'image. Comme le disait l'intervenant, les jeunes sont dans le "tout voir". Il faut que l'on comprenne que les évènements comme les attentats ne sont plus vécus de la même manière à notre époque." (Béatrice De Causas, proviseure du lycée Claude Fauriel)

Anouck et Camille, deux élèves de Terminale, se souviennent par exemple des difficultés de leur professeur au lendemain des attentats de Paris.