Journée emploi : Les emplois du BTP évoluent avec la transition écologique

La journée emploi du mardi 11 octobre est consacrée aux emplois du BTP qui évoluent avec la transition écologique . Fabrice Marion est avec ses invités dans l’espace de formation des techniciens du bâtiment communicant et connecté de l'Afpa de Marseille (La Treille), en collaboration avec Pôle emploi. Des solutions pour trouver du travail dans ce secteur sont évoquées avec de nombreux invités

ⓘ Publicité

7h16 – CAPEB : le secteur du bâtiment et ses métiers d'avenir

loading

Patricia Blanchet-Bhang, présidente de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) évoque les difficultés de recrutement que rencontre les artisans. Le secteur du BTP propose actuellement de belles opportunités d’emploi (près de 265 000 projets de recrutement pour l’année 2022). Les métiers du secteur sont très variés et la transition écologique engendre de nouveaux besoins en termes de compétences pour les entreprises et les salariés.

Elle évoque aussi les difficultés à recruter des artisans et leurs besoins de formation. Dans l'actualité du moment, elle confirme que les artisans ont des difficultés dans leur activité avec la pénurie d'essence.

8h53 - L'Afpa forme aux métiers du BTP et de la transition écologique

loading

Jean Jacques Tchitdjian formateur Afpa des "techniciens du bâtiment communiquant et connecté". Il prépare ses stagiaires pour un métier qui est au cœur de la transition écologique. Celui qu'on appelle aussi technicien en électricité et automatisme du bâtiment rend notre maison plus intelligente, plus sûre, plus écologique et plus confortable en paramétrant, installant et assurant la maintenance d’équipements domotiques (volet roulant, chemin lumineux, alarme, monte-escalier, placards modulables…).

9h55 - Pôle Emploi : 13 000 offres d'emploi dans le BTP

loading

Aurore Lucas experte territoriale Marseille du BTP pour Pôle emploi explique qu'il y a actuellement 13 000 offres d'emploi en attente de recrutement en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les entreprises du secteur de la construction. Pôle emploi propose des dispositifs de formation pour tous les publics même ceux qui n'ont pas de qualifications.

10h55 - Fédération BTP13 : des formations tout au long de la vie

loading

La Fédération du BTP13 a pour vocation de rassembler les entreprises artisanales, les TPE, les PME et les majors du Bâtiment et des Travaux Publics explique sa présidente Isabelle Lonchampt. Dans les Bouches-du-Rhône, elle rassemble plus de 900 entreprises du BTP, 15 000 emplois. C'est une des rares profession où l'ascenseur social fonctionne très bien. Se former est une nécessité pour évoluer et s'adapter aux marchés qui évoluent.

Isabelle Lonchampt, Présidente de la Fédération du BTP13 évoque la transition écologique qui est devenue le quotidien des entreprises du secteur. Elle explique que ça génère de nouveaux emplois et des besoins en recrutement.

16h55 - Entreprise qui recrute. Jean-Luc SEDE, directeur Directeur d’Allo Renov

Le secteur du BTP est à la recherche de personnel qualifié et notamment sur les nouvelles technologies de transition écologique. Jean-Luc Sede évoque les besoins en recrutement de son entreprise sur le territoire de la région Sud.

17h55 - Le rôle incontournable des géomètres experts dans la transition écologique

Les entreprises de Géomètres Experts recrutent actuellement 2 300 salariés explique Patrick Henry, Vice-président de l’Union nationale des géomètre experts (UNGE) PACA-Corse. Ainsi, l’UNGE fait appelle à l’Afpa pour former des techniciens géomètre en cabinet. Cette formation financée par l'Opco Atlas et Pôle emploi permet d'apprendre à réaliser des plans ou modéliser des bâtiments en 3D pour des projets d’immobiliers, d’urbanisme ou d’environnement (en savoir plus : marseille@afpa.fr)

Témoignage d'Estelle en formation dans le bâtiment

Elle est en reconversion professionnelle pour devenir technicienne d'équipement et d'exploitation en électricité. Estelle Bantouré était aide à domicile avant d'entrer en mars 2022 dans cette formation de l'Afpa de Marseille (La Treille). Elle est fière de pouvoir devenir grâce à cette formation experte dans la transition énergétique. Elle a pu effectuer ce changement de vie grâce à son conseiller de Pôle emploi qui assure le financement de sa formation et sa rémunération.

loading