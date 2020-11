Journée nationale de l'apprentissage : l'alternance, "un pari sur l'avenir en train d'être gagné"

C'est la bonne surprise de cette rentrée, "l'apprentissage se porte bien" malgré ce contexte de crise. Journaliste spécialisé de l'emploi des jeunes, au magasine L'Etudiant, Etienne Gless parle même d'un "pari sur l'avenir en train d'être gagné". "On va peut-être battre le record de 2019 du nombre d'apprentis en France" (presque 500.000, dont 90.000 en Ile-de-France), une performance incroyable dans cette période de crise".

"On a eu peur après mai/juin, les recrutements étaient stoppés", rappelle Etienne Gless. Mais tout est reparti aussi grâce aux incitations financières. Le gouvernement a "triplé les moyens pour l'apprentissage", dans le plan de relance, avec aussi des primes importantes à l'embauche d'un apprenti : 5.000 euros pour un mineur, 8.000 euros pour un majeur.

Si les chiffres sont bons, la réalité est plus compliquée. Difficile de trouver un employeur aujourd'hui, par exemple un restaurateur, un artisan, qui sont fermés. "Il faut se battre davantage, convaincre l'entreprise". Mais les efforts peuvent payer. Etienne Gless prend l'exemple d'une jeune femme de 19 ans, qui a réussi à trouver un contrat dans un restaurant gastronomique fermé, pour faire de la vente à emporter. Il faut aussi savoir s'adapter et réagir quand un employeur change d'avis.

Un meilleur taux d'insertion

Les centres de formation vantent aussi le taux d'employabilité : 90% des apprentis trouvent un emploi à l'issu de leur alternance. "Ça dépend des filières", pondère Etienne Gless. Mais selon lui, "les taux d'insertion sont supérieures en apprentissage que par la voie classique", pour une même filière.

L'apprentissage n'est plus considérée comme "une voie de garage", et séduit de plus en plus aussi bien les jeunes après le bac, que les étudiants qui se réorientent explique Etienne Gless, ou encore "des jeunes qui après avoir fait plaisir à papa et maman vont passer un CAP post bac, pour faire un métier manuel qui les intéresse."