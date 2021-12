La journée nationale de la laïcité, vue depuis l'école élémentaire Jean-Pierre Marat d'Echirolles

Dans une classe de CM2 de l'école élémentaire Jean-Pierre Marat d'Echirolles, située en REP+, en zone d'éducation prioritaire renforcée, les élèves se lèvent lorsque la directrice d'académie, Viviane Henry entre. Elle a voulu par sa présence montrer l'importance qu'elle attachait à cette journée.

Paroles d'enfants

L'instituteur engage le débat avec ses élèves sur la laïcité et les mains se lèvent spontanément pour répondre : " La laïcité, c'est pour le vivre-ensemble" dit ce jeune garçon, le masque sur le nez. "S'il n'y a pas de laïcité, tout le monde va s'embrouiller. La laïcité, c'est pour le mélange." Une fillette demande la parole et d'une voix posée dit : "Il y a des lieux qui sont neutres parce qu'ils sont laïcs, comme l'école. Je ne vais pas mettre le foulard à l'école parce que l'école est un lieu neutre et laïc." Un autre élève affirme : "On est à égalité. Il n'y a pas une meilleure religion qu'une autre." Un camarade lui rétorque : "La laïcité, ce n'est pas que la religion. _On peut régler d'autres problèmes avec la laïcité, comme par exemple l'égalité homme-femme._"

L'instituteur, Karim Belhadj, conclut la matinée : " On pourrait continuer comme cela longtemps, même à leur âge, ils ont beaucoup de questions. Moi, dans la dernière phase de la semaine, je leur donnerai les apports théoriques : la loi de 1905, les repères historiques pour expliquer ce qu'est la laïcité française. Ils s'écoutent entre eux. Sur les religions, il n'y a pas de souci. Après, ils ont des difficultés à faire rimer laïcité et égalité. Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler avec des exemples précis. J'espère que cela leur permettra d'évoluer".

_La laïcité, ce marche dans les écoles de la république -_Viviane Henry, directrice académique

La directrice d'académie, Vivane Henry, remercie les enfants de l'avoir accueillie et se félicite du travail accompli par l'équipe éducative de l'école : "La laïcité, c'est quelque chose qui fait partie de nous, de notre construction. Je trouve que les choses se construisent bien aussi dans les collèges et les lycées, du fait de l'accompagnement des équipes et des enseignants qui sont très attachés à cela. Et je les remercie parce que j'ai complètement confiance en eux là-dessus."

Des parents d'élèves, très impliqués

Deux parents délégués ont assisté aux échanges. Il s'agit de deux mamans très impliquées dans la vie de l'école et du quartier, avec leur association Les Essarts en action. Kaoukeb prend la parole la première : "Moi, je suis assez favorable à cette journée. Je trouve que l'instruction civique, c'est toujours nécessaire pour les enfants pour leur faire comprendre les fondamentaux de notre société, de la République française. Donc, ca permet de redéfinir des concepts afin que les enfants ne soient pas dans l'égarement, comme le disait Monsieur l'instituteur, à cause des réseaux sociaux, de ce que les copains peuvent faire ou les parents peuvent dire. Cela permet de remettre un cadre commun à toutes et à tous et aux enfants de se situer par rapport à ce cadre et que la laïcité, ce n'est pas un gros mot. C'est juste apprendre à vivre ensemble avec ces différences, dans le respect des uns et des autres. Déjà, quand on est arrivé à ce stade-là, on avance beaucoup ensemble. "

Taous poursuit : "Moi, je suis ravie que les enfants puissent _en parler au sein de l'école_. Je pense que c'est le meilleur lieu pour pouvoir parler et échanger, prendre l'avis de chacun. On a tous une éducation différente et c'est très bien de pouvoir en parler ici de manière neutre et de pouvoir s'écouter les uns les autres."

Développer l'esprit critique des élèves

Nicolas Mignot, le directeur de l'école, estime, lui, qu'il est important d'apprendre aux enfants à exercer leur esprit critique pour qu'ils puissent prendre du recul sur ce qui se passe, par exemple, sur les réseaux sociaux : "Liberté, égalité, fraternité, c'est tous les jours que l'on en parle, à travers des exemples de vie, à travers des pratiques du quotidien. Nous faisons un gros travail pour éveiller l'esprit critique de nos élèves. Si les bases sont bien posées, à l'adolescence, ils seront mieux armés pour prendre du recul et avoir leur propre opinion. "

La matinée s'est terminée dans le hall de l'école. Les classes de CM1 et CM2 se sont regroupées pour entonner ensemble la Marseillaise, accompagnées par un enseignant, à la guitare.