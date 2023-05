Journée nationale de la Résistance : les élèves d'une école de Dordogne rendent hommage à André Boissière

Les premières notes du "Chant des Partisans" retentissent dans la cour de récréation. En rang, les élèves de l'école André Boissière de Périgueux, en Dordogne, donnent de la voix. Une cérémonie en hommage au résistant dont l'école porte le nom débute. Le 18 mai 1943, il y a 80 ans, l'instituteur André Boissière est arrêté dans la classe devant laquelle les drapeaux tricolores sont hissés. Il était entré dans la Résistance en 1942 et était chef de l'Armée secrète de Périgueux.

Le président de l'Association des anciens combattants de la Résistance (Anacr), Jean-Paul Bedoin salue la mémoire d'un "ardent patriote" . Accompagné de deux enfants, il dépose une gerbe devant la plaque commémorative. "Il a été arrêté juste là, dans notre salle de classe. Au nom de tous, merci André Boissière !", clame Robin, une feuille à la main. L'élève de CM1 est particulièrement ému en voyant sa fille, Anny Jouhaud : "A sa place, si je vois mon père arrêté et fusillé, je pense que je ne m'en remet pas".

Torturé puis fusillé

Celle qui avait cinq ans au moment de l'arrestation de son père raconte : "La veille, la Gestapo était venu à la maison. Il n'était pas là. Le lendemain matin, ils sont venus l'arrêter ici puis sont venus l'annoncer à ma mère". André Boissière subit ensuite la torture à Limoges, avant d'être fusillé avec 49 autres otages au fort de Romainville le 2 octobre 1943.

Un an plus tard, l'école Saint-Martin prend son nom. Anny Jouhaud y vient régulièrement pour transmettre sa mémoire aux élèves. L'un d'eux s'approche d'elle et lui adresse ses condoléances. "Ca me touche beaucoup, ils me connaissent tous", confie-t-elle.

"Il nous a sauvé la vie"

Depuis septembre, les élèves se préparent pour cette cérémonie qui s'inscrit aussi dans la Journée nationale de la Résistance du 27 mai, créée en 2013. Un groupe de CM1 et de CM2 présentent fièrement les pages du journal de l'école affichées au fond de la cour. Cette année, il s'agit d'une édition spéciale "Résistance" sur la vie d'André Boissière. "Ici c'est l'édito, on a fait des interview, des micro-trottoir, une bande dessinée et des jeux", montre Pierre.

Pour leur enseignante Milena Massé, ce projet leur a permis surtout de "comprendre des valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité et la solidarité". Derrière eux, Julian souligne : "Il s'est sacrifié pour que la France reste libre, il nous a sauvé la vie". Léo a faillit pleurer pendant la cérémonie "tellement c'était triste". Mais le garçon espère ne rien oublier et que cet hommage devienne un rituel.