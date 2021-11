Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire : le gouvernement doit dévoiler un plan d'action

C'est un pourcentage qui fait froid dans le dos. 6 à 10% des élèves, soit 700 000 enfants et adolescents, seraient victimes chaque année de harcèlement scolaire, selon un rapport du Sénat publié au mois d'octobre. Un phénomène qualifié de "fléau" par le ministre de l'Éducation nationale, qui veut renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Jean-Michel Blanquer doit dévoiler un plan d'action ce jeudi.

Ce mercredi, devant les Sénateurs, il a commencé à esquisser les pistes de ce plan d'action. Jean-Michel Blanquer a déclaré vouloir faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une "grande cause nationale", une lutte "contre" le harcèlement, mais également une lutte "pour la fraternité dans nos établissements scolaires". Et c'est tout à fait possible, assure le ministre de l'Éducation nationale, notamment grâce au programme pHARE.

Étendre le programme pHARE à tous les collèges de France

Expérimenté depuis 2019 dans six académies, le programme pHARE vise à dresser un état des lieux dans chaque établissement, à y nommer des ambassadeurs "non au harcèlement" ou encore à mettre en place des ateliers, avec la participation des parents. Et cela fonctionne, à en croire Jean-Michel Blanquer. Au Sénat, ce mercredi, il a expliqué que "40% des collèges sont déjà concernés par le programme. Cela représente 2 066 établissements publics et 6561 écoles."

Le programme pHARE a été généralisé à tout le territoire, à la rentrée 2021. Il devrait ainsi concerner "tous les collèges d'ici septembre 2022", rappelle le ministre de l'Éducation nationale.

"Renforcer la capacité de prévention" des réseaux sociaux

Le ministre de l'Éducation nationale souhaite que cette lutte contre le harcèlement scolaire puisse s'étendre au-delà des murs des établissements, puisqu'avec le déploiement des smartphones et des réseaux sociaux, les jeunes font également face à des problèmes de cyberharcèlement. 20% des enfants et des adolescents sont victimes de cyberharcèlement, selon une étude réalisée par e-France, association de protection de l'enfance sur internet, et la Caisse d'Epargne, en octobre dernier.

Le cyberharcèlement peut toucher des publics très jeunes, notamment parce qu'en moyenne, les enfants ont leur premier téléphone portable à l'âge de 10 ans, avec un accès à Internet. Plus de 60% des 8 - 18 ans sont aujourd'hui inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux, comme Snapchat, YouTube, Instagram, TikTok ou Facebook.

Le ministre de l'Éducation nationale a ainsi commencé à se rapprocher des réseaux sociaux, pour "renforcer leur capacité de prévention" et de traitement des situations de cyberharcèlement. Jean-Michel Blanquer doit justement rencontrer ce jeudi après-midi les responsables des grandes plateformes numériques. Il souhaite notamment "travailler" sur les numéros d'appel. Aujourd'hui, il existe deux numéros verts, le 3020 pour les victimes ou témoins de harcèlement, et le 3018 pour les cas spécifiques de cyberharcèlement.