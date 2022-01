Journée noire dans les écoles du Gard et de la Lozère

Une mobilisation nationale et intersyndicale contre le protocole Covid-19 mis en œuvre dans les établissements scolaires. Les enseignants dénoncent des conditions de travail qui se dégradent et les mensonges permanents du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. _"_On ne fait pas du tout grève contre le virus explique Isabelle Volle, enseignante du Snuipp FSU 48, on fait grève pour avoir les moyens de faire notre mission de service public d'éducation. Les enseignants réclament des mesures protectrices (capteurs CO2, masques chirurgicaux, masques FFP2, purificateur d'air...) et du personnel supplémentaire assure Isabelle Volle : "là, j'ai un masque en tissu fourni par l'Éducation nationale. Je sais qu'il n'est pas performant, mais je n'en ai pas d'autres. Avoir des masques chirurgicaux ou FFP2. Ce qui manque aussi dans les classes, ce sont les capteurs de CO2".

Le reportage de Said makhloufi Copier

L'école ouverte, c'est important, mais avec les moyens qui vont avec, les moyens financiers, moyens humains. L'Éducation nationale manquait de moyens et là, la crise montre qu'il en manque encore plus. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? Rien.

"On ne fait pas du tout grève contre le virus " Copier

Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a prévu que 75% des enseignants du premier degré seraient grévistes et que la moitié des écoles seraient fermées jeudi. Elisabeth Vinolo directrice de l'école Balsiége et membre du Snuipp FSU 48 explique pourquoi elle sera gréviste aujourd’hui : "stop au mépris et aux mauvaises communications que le Ministère nous adresse, on est en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. On a des indications et des contre-indications. On n'est pas crédible auprès des familles parce qu'on n'a pas les informations suffisamment à l'avance pour se les approprier. On aspirait à davantage de préparations et les mesures qui reprennent et remettent en forme le protocole sans cesse, ce n'est plus tenable. Et là, les trois modifications, voire quatre modifications sur la semaine dernière, ça a été le pompon et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup et énormément de collègues se mobilisent.