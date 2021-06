Journée portes ouvertes au campus de la CCI du Gard pour les métiers du digital

Le Campus de la CCI Gard propose ce mardi une journée portes ouvertes, pour découvrir les métiers du digital. Il propose en particulier des formations d’enseignement supérieur « Bachelor Chef de Projet Web et Stratégie digitale » et « Master Marketing-vente dans un monde digital » : "l’occasion pour les jeunes talents de se former aux métiers du digital, dans le but de répondre aux mutations des entreprises du département", indique la CCI.

« Les remontées de la CCI Gard et du Bic Innov’up – la pépinière d’entreprises innovantes – nous montrent que les entreprises du territoire peinent à recruter des profils expérimentés sur le digital. C’est ce constat qui nous conduit à élargir notre gamme de formations dans ce domaine » Bernard Michel, Directeur du Campus (communiqué)

De nombreux postes à pourvoir

Le secteur en constante évolution propose de nombreux débouchés.

Les 2 formations du Campus de la CCI Gard, adaptées à la génération des « digital natives » forment à des métiers diversifiés tels que : Chef de Projet Web, Webmaster, Webdesigner, Développeur Front Office, Community Manager, Chargé(e) d’études, Chef de produit, Chargé d’affaires ou encore Directeur Marketing.

Ce mardi 15 juin 2021, de 15h à 18h, l'opération portes ouvertes se déroule au bâtiment Formeum : 417 rue George Besse, à Nîmes.

Le Campus CCI Gard présente ses Bac+3 et Bac +5 orientés digital avec d’anciens étudiants qui partageront leurs retours d’expériences.

Lien vers l’inscription : http://f.info.nimes.cci.fr/c/?s=AE6-32B-2