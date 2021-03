Journée portes ouvertes en digital à l'Université de Nîmes

L’université de Nîmes organise pour la première année année une version digitale de sa Journée Portes Ouvertes ce samedi 6 mars 2021 de 9h à 16h. L’objectif est d’accompagner les lycéens et étudiants dans leur orientation. Au programme de cette édition à distance : Entretiens individuels sur rendez-vous via l’application zoom. Les enseignants de l’université de Nîmes répondront aux questions des lycéens et de leurs parents.

Cette édition reste l’occasion pour les futurs bacheliers et leur famille de découvrir l’ensemble des formations dispensées à l’université de Nîmes : 42 diplômes de la licence au doctorat.

Live Facebook

Plusieurs diffusions en direct sont programmées sur la page Facebook de l’université afin de découvrir l’université et d’échanger avec les étudiants.. Ces ambassadeurs du jour partageront leur quotidien à l’université de Nîmes et vous présenteront les associations et leurs actions.

Salle de discussion

Les futurs étudiants pourront également poser toutes leurs questions sans rendez-vous à la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante : les modalités d'inscription, les droits d'inscription, la CVEC, le calendrier Parcoursup

Consulter le programme complet : www.unimes.fr