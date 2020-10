Journée spéciale : France Bleu Cotentin soutient les enseignants et la liberté d'expression

La liberté d'expression est une valeur fondamentale de la République. En hommage à Samuel Paty et à l'occasion de la rentrée scolaire ce lundi 2 novembre, France Bleu Cotentin salue le travail des enseignants et réaffirme son attachement à la liberté d'expression à travers plusieurs rendez-vous.

C'est une rentrée particulière que s'apprêtent à vivre élèves et professeurs partout en France lundi 2 novembre, deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, victime de l'intolérance. L'heure de la rentrée est exceptionnellement décalée à 10 heures partout en France pour permettre aux enseignants de discuter et de préparer l'accueil des élèves et la manière dont ils aborderont le drame et réaffirmeront leur attachement à la liberté d'expression.

Pour accompagner cette journée spéciale au sein de l'école, France Bleu Cotentin ouvre son antenne au témoignage d'enseignants et d'élèves. Ils nous diront leur rapport à la liberté d'expression.

Écoutez notre journée spéciale sur France Bleu Cotentin

Dès 7H45, France Bleu Cotentin donnera la parole à Anne Hébert, la Co-présidente de la Ligue de l'Enseignement dans la Manche. A 8H15, la rectrice d'académie de Normandie sera en direct pour évoquer les modalités de la rentrée et l'ambition des temps de discussion prévus avec les élèves.

Dans nos journaux, la parole sera donnée aux professeurs et aux élèves. Enfin, entre 9 et 10 heures, professeurs, élèves, parents d'élèves, mais aussi dessinateur de presse et représentant de la communauté musulmane de la Manche seront présents pour dialoguer et montrer leur attachement à la liberté d'expression.