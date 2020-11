Journée spéciale "France Bleu Orléans soutient les enseignants et la liberté d'expression" : LE DEBAT

En clôture de cette journée spéciale sur les antennes de Radio France, en hommage aujourd'hui à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie victime d'un attentat islamiste le 16 octobre dernier, assassiné parce qu'il avait montré à ses élèves une caricature de Mahomet, France Bleu Orléans proposait ce lundi soir un débat.

5 invités autour de la liberté d'expression et de la laïcité

L'occasion de ré-interroger les notions de liberté d'expression et de laïcité : des notions que chacun s'accorde à reconnaître comme essentielles, mais dont la définition n'est pas si simple - surtout quand on les définit "à la française", et surtout quand on les confronte aux défis d'aujourd'hui : la concurrence des réseaux sociaux et d'Internet, l'éclosion de communautés réclamant le droit à la différenciation.

Pour en débattre, nous recevions :

Ludovic Tuvée , professeur d'histoire-géographie au lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers ;

, professeur d'histoire-géographie au lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers ; Etienne Diallo , élève en terminale au lycée Charles Péguy à Orléans ;

, élève en terminale au lycée Charles Péguy à Orléans ; Martine Rico , coordinatrice régionale de la fédération de parents d'élève FCPE ;

, coordinatrice régionale de la fédération de parents d'élève FCPE ; Hamid Khoutoul , adjoint à Orléans en charge de la politique de la ville et de l'emploi, professeur d'économie et de gestion en lycée professionnel ;

, adjoint à Orléans en charge de la politique de la ville et de l'emploi, professeur d'économie et de gestion en lycée professionnel ; Pierre Allorant, doyen de la faculté de droit à Orléans.

Une émission en 3 parties, à réécouter

La première partie de l'émission a été consacrée au sens et aux modalités de l'hommage à Samuel Paty rendu ce lundi 2 novembre dans tous les établissements scolaires de France. C'est à écouter ici :

1ère partie : l'hommage à Samuel Paty Copier

Dans la deuxième partie, ont été abordées les questions de liberté d'expression, des caricatures de Mahomet et d'identités. C'est à retrouver ci-dessous :

2ème partie : la liberté d'expression Copier

La laïcité - son origine, sa déclinaison à l'école, son éventuelle remise en cause - était au cœur de la troisième partie de l'émission. C'est disponible ici :