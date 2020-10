La liberté d'expression n'est pas une option, même à l'école ! France Bleu Roussillon rend hommage ce lundi 2 novembre à Samuel Paty et soutient tous les enseignants de France ainsi qu'une valeur fondamentale de la République : la liberté d'expression !

Journée spéciale : France Bleu Roussillon soutient les enseignants et la liberté d'expression

France Bleu Roussillon propose ce lundi 2 novembre, à l'occasion de la rentrée scolaire, une journée spéciale pour rendre hommage à Samuel Paty, soutenir tous les enseignants de France et défendre la liberté d'expression. Toute la radio est mobilisée pour vous permettre de suivre l'hommage qui est organisé dans les écoles, collèges et lycées des Pyrénées-Orientales. Dés 6h du matin et tout au long de la journée des reportages vous seront proposés avec des invités en direct.

Invité dans le journal de 7 heures et demi : Rémi Landry, le président de FCPE des Pyrénées-Orientales (Fédération de parents d'élèves)

Invité à 7h15 : Frédéric Fulgence, directeur des services de l'éducation nationale dans les Pyrénées-Orientales

Invité à 7h45 : Jean-Paul Bareil, représentant dans les Pyrénées-Orientales du syndicat enseignant FSU

Invité dans le journal de 8 heures : Florent Martin, proviseur du lycée d'Argelès-sur-mer et représentant du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale

Invité 8h15 : Etienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-Orientales

Suivi de la minute de silence dans un lycée avec un reporter de France Bleu Roussillon

Entre 9h30 et 10h : comment expliquer cet hommage aux enfants? Sébastien Giraud reçoit un représentant de la ligue de l'enseignement et Jean-François Lahorgue professeur et référant territorial du CLEMI (Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information). On évoquera aussi le thème des fake news avec la journaliste Maïté Torrès du site www.madeinperpignan.com qui effectue régulièrement des interventions en milieu scolaire.

Entre 16h et 19h : Philippe Anglade reçoit de nombreux invités autour du thème de la liberté d'expression, le directeur de l'institut Jean Vigo à Perpignan, Frédéric Borgia, Pierre-Marie Lecerf de la Bibliothèque sonore, mais aussi Marie-Christine Charlet bien connue dans le milieu enseignant et associatif du Conflent qui viendra notamment nous parler de l'histoire de la caricature.